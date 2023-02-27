https://sputniknews.com.tr/20230227/zelenskiy-donbasstaki-birlesik-kuvvetler-operasyonunun-komutanini-gorevden-aldi---1067547849.html

Zelenskiy, Donbass'taki Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanını görevden aldı

Zelenskiy, Donbass'taki Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Donbass'ta 2018'ten beri yürüttüğü Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanı Eduard Moskalev'i görevden... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T12:29+0300

2023-02-27T12:29+0300

2023-02-27T12:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

görevden alma

donbass

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Zelenskiy'in imzaladığı ve Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın sitesinde yayınlanan kararnameye göre yaklaşık 1 yıldır komutanlık pozisyonunda bulunan Moskalev görevden alındı. Moskalev, 15 Mart 2022'de Zelenskiy'in imzaladığı kararnameyle göreve getirilmişti. Ukrayna ordusunun Donbass'ta icra ettiği Birleşik Kuvvetler Operasyonu, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 30 Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle başlamıştı.

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ukrayna, vladimir zelenskiy, görevden alma, donbass