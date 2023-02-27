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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/zelenskiy-donbasstaki-birlesik-kuvvetler-operasyonunun-komutanini-gorevden-aldi---1067547849.html
Zelenskiy, Donbass'taki Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanını görevden aldı
Zelenskiy, Donbass'taki Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanını görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Donbass'ta 2018'ten beri yürüttüğü Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanı Eduard Moskalev'i görevden... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:29+0300
2023-02-27T12:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
görevden alma
donbass
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Zelenskiy'in imzaladığı ve Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın sitesinde yayınlanan kararnameye göre yaklaşık 1 yıldır komutanlık pozisyonunda bulunan Moskalev görevden alındı. Moskalev, 15 Mart 2022'de Zelenskiy'in imzaladığı kararnameyle göreve getirilmişti. Ukrayna ordusunun Donbass'ta icra ettiği Birleşik Kuvvetler Operasyonu, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 30 Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle başlamıştı.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, görevden alma, donbass
ukrayna, vladimir zelenskiy, görevden alma, donbass

Zelenskiy, Donbass'taki Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanını görevden aldı

12:29 27.02.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Donbass'ta 2018'ten beri yürüttüğü Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanı Eduard Moskalev'i görevden aldı.
Zelenskiy'in imzaladığı ve Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın sitesinde yayınlanan kararnameye göre yaklaşık 1 yıldır komutanlık pozisyonunda bulunan Moskalev görevden alındı.
Moskalev, 15 Mart 2022'de Zelenskiy'in imzaladığı kararnameyle göreve getirilmişti.
Ukrayna ordusunun Donbass'ta icra ettiği Birleşik Kuvvetler Operasyonu, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 30 Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle başlamıştı.
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