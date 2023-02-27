https://sputniknews.com.tr/20230227/zelenskiy-donbasstaki-birlesik-kuvvetler-operasyonunun-komutanini-gorevden-aldi---1067547849.html
Zelenskiy, Donbass'taki Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanını görevden aldı
Zelenskiy, Donbass'taki Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanını görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Donbass'ta 2018'ten beri yürüttüğü Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanı Eduard Moskalev'i görevden... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:29+0300
2023-02-27T12:29+0300
2023-02-27T12:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
görevden alma
donbass
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Zelenskiy'in imzaladığı ve Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın sitesinde yayınlanan kararnameye göre yaklaşık 1 yıldır komutanlık pozisyonunda bulunan Moskalev görevden alındı. Moskalev, 15 Mart 2022'de Zelenskiy'in imzaladığı kararnameyle göreve getirilmişti. Ukrayna ordusunun Donbass'ta icra ettiği Birleşik Kuvvetler Operasyonu, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 30 Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle başlamıştı.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, görevden alma, donbass
ukrayna, vladimir zelenskiy, görevden alma, donbass
Zelenskiy, Donbass'taki Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanını görevden aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'in Donbass'ta 2018'ten beri yürüttüğü Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun komutanı Eduard Moskalev'i görevden aldı.
Zelenskiy'in imzaladığı ve Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın sitesinde yayınlanan kararnameye göre yaklaşık 1 yıldır komutanlık pozisyonunda bulunan Moskalev görevden alındı.
Moskalev, 15 Mart 2022'de Zelenskiy'in imzaladığı kararnameyle göreve getirilmişti.
Ukrayna ordusunun Donbass'ta icra ettiği Birleşik Kuvvetler Operasyonu, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 30 Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle başlamıştı.