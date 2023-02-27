https://sputniknews.com.tr/20230227/yuksek-insaat-muhendisi-dogan-deprem-fatihi-izolatoru-yuzde-99-dayaniklilik-sagliyor-1067611704.html

Yüksek inşaat mühendisi Doğan: ‘Deprem Fatihi’ izolatörü yüzde 99 dayanıklılık sağlıyor

Yüksek inşaat mühendisi Doğan: ‘Deprem Fatihi’ izolatörü yüzde 99 dayanıklılık sağlıyor

1999 yılındaki Gölcük depreminden sonra devletin ‘yapı güçlendirme uzmanı’ olarak deprem bölgesine görevlendirdiği mühendislerden Adnan Doğan, ‘Deprem Fatihi’... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T17:44+0300

2023-02-27T17:44+0300

2023-02-28T17:46+0300

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Yüksek inşaat mühendisi Doğan: ‘Deprem Fatihi’ izolatörü yüzde 99 dayanıklılık sağlıyor Yüksek inşaat mühendisi Doğan: ‘Deprem Fatihi’ izolatörü yüzde 99 dayanıklılık sağlıyor

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına yüksek inşaat mühendisi Adnan Doğan, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Havva Kök Arslan ve teknoloji yazarı Füsun Nebil konuk oldu.‘Deprem Fatihi depreme karşı yüzde 99 dayanıklılık sağlıyor’‘Deprem Fatihi’ isimli sismik izolatörün mucidi yüksek inşaat mühendisi Adnan Doğan, yerli teknolojiyle geliştirilen izolatörün depreme karşı yüzde 99 dayanıklı olduğunu söyledi. Adnan Doğan şu açıklamaları yaptı:“Uzun araştırma ve AR-GE çalışmaları sonrasında ‘Deprem Fatihi’ Sismik İzolatör Sistemini geliştirdi. Hem Türkiye hem de dünya çapında tüm belgeleri ve patentleri alınmış bir buluştur. Dünyada başka bir örneği bulunmayan bu sistemin en önemli özelliği; mevcut sismik izolatörler ancak yüzde 30’lara varan bir koruma sağlarken, ‘Deprem Fatihi’ ise yüzde 99 oranında depreme karşı dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca diğer izolatörlerde 9 kat sınırı varken, bu üründe herhangi bir kat sınırı yok, pek çok yapıya uygulanabiliyor.”Prof. Havva Kök: Bir ülkenin başına gelen felaket anında toplumlar acılarını paylaşırlarÜsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva Kök Arslan yaşanılan felaketin ardından toplumların insani duygularını hatırladıklarını belirterek şöyle konuştu:‘Bir ülkenin başına gelen bir felaket anında neredeyse her ülke, en azından yaranın şoku atlatılana dek az ya da çok felaketin acısını paylaşma eğilimi gösterir. Nitekim zaman zaman sürtüşme yaşadığımız Yunanistan gibi ülkelerde ve özellikle toplumlarında hâkim olan duyguların acımızı paylaşma yönünde olduğunu gözlemleyebilmekteyiz.’Füsun Nebil: ‘Depremde yaşanılan iletişim probleminin sebebi zayıf fiber altyapısıdır’Teknoloji yazar Füsun Nebil Türkiye’de ciddi bir fiber altyapı problemi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:‘Depremden doğrudan etkilenen 11 ilimizde yaşanan iletişim problemlerinin ana kaynağı bölgedeki zayıf fiber altyapısıdır. Türkiye’nin yaklaşık 498 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu uzunluk 4-5 milyon kilometre dolaylarına çıkmadığı sürece iyi bir iletişim altyapısı bekleyemezsiniz.’

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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radyo, deprem, psikoloji, bina, hasar, аудио