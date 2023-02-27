https://sputniknews.com.tr/20230227/ysk-heyetinden-deprem-bolgesinde-inceleme-1067551237.html
YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme
YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığınca görevlendirilen heyetler, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün incelemelerde bulunacak. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:57+0300
2023-02-27T12:57+0300
2023-02-27T12:57+0300
politika
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
deprem
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YSK heyetinden deprem bölgesinde incelemeKuruldan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile 20 Şubat 2023'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından YSK Başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün itibarıyla incelemelerde bulunacaktır." bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/ak-partinin-14-mayis-icin-yeni-secim-stratejisine-muhalefetten-ilk-cikis-1067432573.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), deprem
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), deprem
YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığınca görevlendirilen heyetler, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün incelemelerde bulunacak.
YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme
Kuruldan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile 20 Şubat 2023'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından YSK Başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün itibarıyla incelemelerde bulunacaktır." bilgisi verildi.