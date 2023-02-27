https://sputniknews.com.tr/20230227/ysk-heyetinden-deprem-bolgesinde-inceleme-1067551237.html

YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme

YSK heyetinden deprem bölgesinde inceleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığınca görevlendirilen heyetler, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün incelemelerde bulunacak. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T12:57+0300

2023-02-27T12:57+0300

2023-02-27T12:57+0300

politika

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

deprem

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YSK heyetinden deprem bölgesinde incelemeKuruldan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile 20 Şubat 2023'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından YSK Başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün itibarıyla incelemelerde bulunacaktır." bilgisi verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230223/ak-partinin-14-mayis-icin-yeni-secim-stratejisine-muhalefetten-ilk-cikis-1067432573.html

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), deprem