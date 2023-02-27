https://sputniknews.com.tr/20230227/turkiyenin-tek-ermeni-koyu-hatay-depreminde-agir-hasar-aldi-1067536002.html

Türkiye'nin tek Ermeni köyü, Hatay depreminde ağır hasar aldı

Türkiye'nin tek Ermeni köyü, Hatay depreminde ağır hasar aldı

Türkiye’deki tek Ermeni köyü Vakıflı, 20 Şubat’ta yaşanan Hatay merkezli depremlerde hasar gördü. 6 Şubat’taki depremlerde zarar görmeyen köyde 20 Şubat’ta... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T08:56+0300

2023-02-27T08:56+0300

2023-02-27T08:56+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

hatay

vakıflı

ermeni

köy

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Hatay’ın çok kültürlü yapısının önemli bir parçası olan, Türkiye’deki tek Ermeni köyü Vakıflı, 20 Şubat’ta yaşanan depremlerde hasar aldı. Samandağ ilçesine bağlı olan ve kış aylarında yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyün nüfusu yaz aylarında katlanıyor. Köy, doğası ve kültürel özellikleri ile son yıllarda turizm açısından önemli bir rota. Her gün yüzlerce kişi köyü ziyaret ediyor.Milliyet gazetesinden Görkem Evci ve Hakan Akgün'ün haberine göre Vakıflı, 6 Şubat’taki depremleri ufak hasarlarla atlatırken 20 Şubat’taki Hatay merkezli depremlerde büyük hasar aldı. Köydeki evler, tescilli kültür varlığı olan pansiyon yapısı ve 1910 yılında inşa edilen kilise depremde zarar gördü.Vakıflı’da bulunan Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi (Meryemana Kilisesi) küçük bir kilise olmasına karşın 1997 yılında yapılan restorasyonun ardından köyün bugünkü bilinirliğine ulaşmasında önemli bir rol oynamıştı. Köydeki Kültür Merkezi ve Kültür Merkezi içerisindeki müze de depremde zarar gördü. Muhtar Berç Kartun, 20 Şubat’taki depremde köydeki evlerin yarısından fazlasında hasar oluştuğunu belirtti.Kilise Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Misak Hergel, kilisenin ilk kurulduğu zamanlarda basit bir yapı olduğunu, restorasyonun ardından yapılan açılış törenine gösterilen ilgi sayesinde köyün adının da duyulduğunu vurguladı.'Kahramanmaraş depremlerinde yalnızca duvardaki birkaç taş düşmüştü'Hergel’in verdiği bilgilere göre kilisede bir din görevlisi bulunuyor. Hatay İskenderun’da da bir Ermeni kilisesi bulunduğundan, söz konusu din görevlisi, oradaki ayinleri de yönetiyor. Bu nedenle Vakıflı’da pazar ayinleri 15 günde bir yapılabiliyor. Hergel, 6 Şubat’taki depremlerin ardından kilisede yalnızca duvarlardaki birkaç taşın düştüğünü kaydetti.20 Şubat’ta kilisede bazı duvarlarda hasar oluştuğunu, vaftiz teknesinin parçalandığını, sunak bölümünün zarar gördüğünü kaydetti.Ayrıca 6 Şubat’taki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında köyde bir sorun görülmediğini belirten Hergel, köyde yeni meydana gelen yıkımlardan sonra ise henüz hasar tespit çalışması yapılmadığını söyledi.Evci ve Akgün, köydeki izlenimlerini şöyle aktardı:

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türkiye, deprem, hatay, vakıflı, ermeni, köy