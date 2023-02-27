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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/turkiye-ve-bm-rus-tahilinin-dunya-pazarlarina-ulastirilmasi-konusunda-batidan-garanti-bekliyor-1067550737.html
‘Türkiye ve BM, Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Batı’dan garanti bekliyor’
‘Türkiye ve BM, Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Batı’dan garanti bekliyor’
Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in Ukrayna’daki tahılın ülke limanlarından çıkarılmasına ilişkin yapılan tahıl anlaşması kapsamında Rus tarım ürünleri ile... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:55+0300
2023-02-27T12:55+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
tahıl
birleşmiş milletler (bm)
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Ukrayna ve Rusya tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması için yapılan anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili sürdürülen görüşmelerine yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte “(Rus tahılı ve amonyumunun dış pazarlara ulaştırılması önünde) hiçbir engel kalmaması konusunda batı ülkelerinden garanti alınmasını istiyoruz. Şu anda lojistik, sigorta ve ödeme konusunda engeller bulunuyor. Batı ülkelerinden çok net garantiler almak istiyoruz ve bunların resmi olarak duyurulmasını istiyoruz” dedi.Kaynak, “Söz konusu garantilerin alınması Karadeniz tahıl girişiminin engelsiz çalışmasına tabii ki yardım edecektir” ifadelerini kullandı.Ukrayna tahılının ülke limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın süresi 18 Mart’ta doluyor. Bu süre dolana kadar anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir karar varılması gerekiyor.Kaynak ayrıca, anlaşmanın ne zaman ve ne süreyle uzatılacağının henüz ele alınmadığını, onun öncesinde karara bağlanması gereken başka konular olduğunu belirtti.Ukrayna tahılı konusunda geçen sene İstanbul’da yapılan anlaşma, Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılması şartını da içeriyor. Rusya bu nedenle bu anlaşmaya bir paket anlaşma olarak bakıyor ve kendi tahılının ihracatına yönelik engellerin kaldırılmamasını anlaşmanın şartlarının yerine getirilmemesi olarak değerlendiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230215/avusturya-basini-ukrayna-tahilini-yoksul-ulkelere-gondermeyip-ispanyada-domuzlara-yediriyorlar-1067067294.html
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rusya, türkiye, tahıl, birleşmiş milletler (bm)
rusya, türkiye, tahıl, birleşmiş milletler (bm)

‘Türkiye ve BM, Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda Batı’dan garanti bekliyor’

12:55 27.02.2023
© AATahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in Ukrayna’daki tahılın ülke limanlarından çıkarılmasına ilişkin yapılan tahıl anlaşması kapsamında Rus tarım ürünleri ile amonyomunun da dış pazarlara ulaştırılmasına dair garantiler verilmesi üzerinde çalıştığı açıklandı.
Ukrayna ve Rusya tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması için yapılan anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili sürdürülen görüşmelerine yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte “(Rus tahılı ve amonyumunun dış pazarlara ulaştırılması önünde) hiçbir engel kalmaması konusunda batı ülkelerinden garanti alınmasını istiyoruz. Şu anda lojistik, sigorta ve ödeme konusunda engeller bulunuyor. Batı ülkelerinden çok net garantiler almak istiyoruz ve bunların resmi olarak duyurulmasını istiyoruz” dedi.
Kaynak, “Söz konusu garantilerin alınması Karadeniz tahıl girişiminin engelsiz çalışmasına tabii ki yardım edecektir” ifadelerini kullandı.
Ukrayna tahılının ülke limanlarından güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın süresi 18 Mart’ta doluyor. Bu süre dolana kadar anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir karar varılması gerekiyor.
Kaynak ayrıca, anlaşmanın ne zaman ve ne süreyle uzatılacağının henüz ele alınmadığını, onun öncesinde karara bağlanması gereken başka konular olduğunu belirtti.
Ukrayna tahılı konusunda geçen sene İstanbul’da yapılan anlaşma, Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılması şartını da içeriyor. Rusya bu nedenle bu anlaşmaya bir paket anlaşma olarak bakıyor ve kendi tahılının ihracatına yönelik engellerin kaldırılmamasını anlaşmanın şartlarının yerine getirilmemesi olarak değerlendiriyor.
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