https://sputniknews.com.tr/20230227/tuik-ekonomik-guven-endeksi-991-oldu-1067539085.html
TÜİK: Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu
TÜİK: Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T10:27+0300
2023-02-27T10:27+0300
2023-02-27T10:27+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomik güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu.Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.0 oranında azalarak 102.4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 oranında azalarak 115.5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında azalarak 123.1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.6 oranında azalarak 89.8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 4.3 oranında artarak 82.5 değerini aldı.Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
TÜİK: Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu.
Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.0 oranında azalarak 102.4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 oranında azalarak 115.5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında azalarak 123.1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.6 oranında azalarak 89.8 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 4.3 oranında artarak 82.5 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.