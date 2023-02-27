Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230227/tuik-ekonomik-guven-endeksi-991-oldu-1067539085.html
TÜİK: Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu
TÜİK: Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T10:27+0300
2023-02-27T10:27+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomik güven endeksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/03/1063016535_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71e08996c6bbc57adcb9d68b9f5e7bdd.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu.Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.0 oranında azalarak 102.4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 oranında azalarak 115.5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında azalarak 123.1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.6 oranında azalarak 89.8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 4.3 oranında artarak 82.5 değerini aldı.Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/03/1063016535_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_f2379028dac1c2b53aa53212358a7ef7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi

TÜİK: Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu

10:27 27.02.2023
© AAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 99.1 oldu.
Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.0 oranında azalarak 102.4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 oranında azalarak 115.5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında azalarak 123.1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.6 oranında azalarak 89.8 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 4.3 oranında artarak 82.5 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала