https://sputniknews.com.tr/20230227/tpao-hisse-satisi-iddialarinin-gercek-disi-oldugunu-bildirdi-1067557431.html

TPAO, hisse satışı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi

TPAO, hisse satışı iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T14:43+0300

2023-02-27T14:43+0300

2023-02-27T14:43+0300

türkiye

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

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TPAO'dan yapılan açıklamada, şirketin halka açık bir şirket olmadığı ve şirkete ait herhangi bir hisse satışı yapılmadığı kaydedildi.Söz konusu iddiaları paylaşan sosyal medya hesapları ve internet sitelerine karşı yasal işlem başlatıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, 'yatırım fırsatı' adı altında TPAO hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimleri bulunmaktadır. Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra ortaklığımızın logosu ve görselleri kullanılarak gerçek algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Kurumumuz yüzde 100 kamu sermayeli bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir."

türkiye

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Sputnik Türkiye

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)