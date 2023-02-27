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TFF'den Kulüpler Birliği'ne çağrı: 'Seyircisiz lig' konuşulacak
TFF'den Kulüpler Birliği'ne çağrı: 'Seyircisiz lig' konuşulacak
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerden gelen istifa sloganları sonrası TFF, Kulüpler Birliğini 'seyircisiz lig' konusunu görüşmek için davet... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T15:08+0300
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Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşanan 'istifa' sloganları nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 63'üncü maddesinde yer alan 'çirkin ve kötü tezahürat' kapsamında Fenerbahçe, PFDK'ya verildi.Fotospor'un haberine göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin çağrısı üzerine bu hafta içinde Kulüpler Birliği Vakfı ile bir istişare görüşmesi yapılacak. Aralarında lig maçlarının seyircisiz oynanması dahil pek çok konu görüşülecek.MHP’den yapılan, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir" açıklama üzerine TFF yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Tribünlere siyasetin girmemesi için çözüm önerileri tartışıldı.
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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF'den Kulüpler Birliği'ne çağrı: 'Seyircisiz lig' konuşulacak

15:08 27.02.2023 (güncellendi: 15:09 27.02.2023)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© İHA
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Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerden gelen istifa sloganları sonrası TFF, Kulüpler Birliğini 'seyircisiz lig' konusunu görüşmek için davet etti.
Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşanan 'istifa' sloganları nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 63'üncü maddesinde yer alan 'çirkin ve kötü tezahürat' kapsamında Fenerbahçe, PFDK'ya verildi.
Fotospor'un haberine göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin çağrısı üzerine bu hafta içinde Kulüpler Birliği Vakfı ile bir istişare görüşmesi yapılacak. Aralarında lig maçlarının seyircisiz oynanması dahil pek çok konu görüşülecek.
MHP’den yapılan, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir" açıklama üzerine TFF yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Tribünlere siyasetin girmemesi için çözüm önerileri tartışıldı.
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