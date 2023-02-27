https://sputniknews.com.tr/20230227/tffden-kulupler-birligine-cagri-seyircisiz-lig-konusulacak-1067557790.html

TFF'den Kulüpler Birliği'ne çağrı: 'Seyircisiz lig' konuşulacak

TFF'den Kulüpler Birliği'ne çağrı: 'Seyircisiz lig' konuşulacak

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerden gelen istifa sloganları sonrası TFF, Kulüpler Birliğini 'seyircisiz lig' konusunu görüşmek için davet... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T15:08+0300

2023-02-27T15:08+0300

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türkiye

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşanan 'istifa' sloganları nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 63'üncü maddesinde yer alan 'çirkin ve kötü tezahürat' kapsamında Fenerbahçe, PFDK'ya verildi.Fotospor'un haberine göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin çağrısı üzerine bu hafta içinde Kulüpler Birliği Vakfı ile bir istişare görüşmesi yapılacak. Aralarında lig maçlarının seyircisiz oynanması dahil pek çok konu görüşülecek.MHP’den yapılan, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir" açıklama üzerine TFF yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Tribünlere siyasetin girmemesi için çözüm önerileri tartışıldı.

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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)