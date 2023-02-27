https://sputniknews.com.tr/20230227/teknik-direktor-ersun-yanal-super-lige-donuyor-1067561533.html
Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor
Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor
Deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Yanal'ın Alanyaspor'da Farioli'nin ayrılığı sonrası göreve gelmesi bekleniyor. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T15:56+0300
2023-02-27T15:56+0300
2023-02-27T16:03+0300
spor
ersun yanal
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Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaşan Francesco Farioli sonrası Alanyaspor'da yönetim Ersun Yanal ile masaya oturdu.Deneyimli teknik direktör Alanya yönetimi ile prensipte anlaştı.Farioli ile 22 maçta 6 galibiyetFrancesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 11. sırada yer alıyor.Teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı.Kariyerine Denizlispor'da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, Milli takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, 2 kez Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'da görev aldı.
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ersun yanal
Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor
15:56 27.02.2023 (güncellendi: 16:03 27.02.2023) Abone ol
Deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Yanal'ın Alanyaspor'da Farioli'nin ayrılığı sonrası göreve gelmesi bekleniyor.
Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaşan Francesco Farioli sonrası Alanyaspor'da yönetim Ersun Yanal ile masaya oturdu.
Deneyimli teknik direktör Alanya yönetimi ile prensipte anlaştı.
Farioli ile 22 maçta 6 galibiyet
Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 11. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı.
Kariyerine Denizlispor'da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, Milli takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, 2 kez Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'da görev aldı.