https://sputniknews.com.tr/20230227/teknik-direktor-ersun-yanal-super-lige-donuyor-1067561533.html

Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor

Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor

Deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Yanal'ın Alanyaspor'da Farioli'nin ayrılığı sonrası göreve gelmesi bekleniyor. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

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spor

ersun yanal

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Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaşan Francesco Farioli sonrası Alanyaspor'da yönetim Ersun Yanal ile masaya oturdu.Deneyimli teknik direktör Alanya yönetimi ile prensipte anlaştı.Farioli ile 22 maçta 6 galibiyetFrancesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 11. sırada yer alıyor.Teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı.Kariyerine Denizlispor'da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, Milli takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, 2 kez Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'da görev aldı.

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