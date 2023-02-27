Türkiye
SON DAKİKA | AFAD: Malatya'daki depremde 32 kişi enkazdan kurtarıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230227/teknik-direktor-ersun-yanal-super-lige-donuyor-1067561533.html
Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor
Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor
Deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Yanal'ın Alanyaspor'da Farioli'nin ayrılığı sonrası göreve gelmesi bekleniyor. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T15:56+0300
2023-02-27T16:03+0300
spor
ersun yanal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/13/1055675765_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_8e3de7dafa1bb4f35d73a2d0aa9810bc.jpg
Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaşan Francesco Farioli sonrası Alanyaspor'da yönetim Ersun Yanal ile masaya oturdu.Deneyimli teknik direktör Alanya yönetimi ile prensipte anlaştı.Farioli ile 22 maçta 6 galibiyetFrancesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 11. sırada yer alıyor.Teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı.Kariyerine Denizlispor'da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, Milli takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, 2 kez Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'da görev aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/13/1055675765_109:0:1528:1064_1920x0_80_0_0_a0cefe1b3e4984e1dbf3f019dd786c7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ersun yanal
ersun yanal

Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor

15:56 27.02.2023 (güncellendi: 16:03 27.02.2023)
© İHAErsun Yanal
Ersun Yanal - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Yanal'ın Alanyaspor'da Farioli'nin ayrılığı sonrası göreve gelmesi bekleniyor.
Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaşan Francesco Farioli sonrası Alanyaspor'da yönetim Ersun Yanal ile masaya oturdu.
Deneyimli teknik direktör Alanya yönetimi ile prensipte anlaştı.

Farioli ile 22 maçta 6 galibiyet

Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 11. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı.
Kariyerine Denizlispor'da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, Milli takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, 2 kez Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'da görev aldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала