https://sputniknews.com.tr/20230227/tanju-ozcan-kendisine-sise-firlatan-ak-partili-meclis-uyesi-cinardan-sikyetci-oldu-1067570187.html

Tanju Özcan, kendisine şişe fırlatan AK Partili meclis üyesi Çınar’dan şikâyetçi oldu

Tanju Özcan, kendisine şişe fırlatan AK Partili meclis üyesi Çınar’dan şikâyetçi oldu

Özcan, Çınar hakkında, "kamu görevlisine hakaret, saldırmak, görevi sırasında hakarete maruz bırakmak" suçlamalarıyla şikâyetçi olduğunu söyledi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T19:13+0300

2023-02-27T19:13+0300

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tanju özcan

bolu

ak parti

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine su şişesi fırlatan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'dan şikâyetçi oldu. Özcan, çarşamba yapılacak belediye meclisi toplantıda Çınar'ı önce "özür dilemeye", ardından da "istifa" etmeye davet edeceğini söyledi.Bolu Belediyesi'nin geçen hafta salı yapılan belediye meclis toplantısında, depremzedelere yardım konusu görüşüldüğü sırada tartışma yaşanmıştı. AK Partili Çınar, "Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam" deyince Özcan, "Bana 'ahlaksız' diyemezsin" karşılığını vermişti. Çınar'ın, "pisliksin sen" sözleri üzerine ise Özcan, "Hacer Hanım, bu laflar sana çok yakışıyor" diye konuşmuştu. Çınar, salondan çıktığı sırada, yöneldiği kürsünün üzerinde bulunan su dolu pet bardağı alıp, Özcan'a atmaya çalışmıştı. Kürsünün önünde bulunanlar ise Çınar'a engel olmuştu.'Bu yaptığı affedilebilir bir şey değil'Toplantının ertesi günü yeniden deprem bölgesine giden Özcan, çalışmalara katıldı. Bölgeden dönen Özcan, avukatı aracılığıyla Çınar hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi. Savcılığa başvurduklarını belirten Özcan, "Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'ın bu yaptığı affedilebilir gibi bir şey değil. Avukatım aracılığıyla 'kamu görevlisine hakaret, saldırmak, görevi sırasında hakarete maruz bırakmak' gibi suçlamalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdum. İnşallah yargı hızlı bir şekilde örnek olması açısından hızlı bir karar verir" dedi.'İstifaya davet edeceğim'Özcan, çarşamba gerçekleştirilecek toplantıda Çınar'ı istifaya davet edeceğini kaydederek, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230221/bolu-belediyesinde-ak-partili-meclis-uyesi-hacer-cinar-tanju-ozcana-su-siseleri-firlatti-1067342037.html

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