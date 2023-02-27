https://sputniknews.com.tr/20230227/spacex-roketinin-firlatilmasi-son-anda-ertelendi--1067549664.html
SpaceX roketinin fırlatılması son anda ertelendi
SpaceX roketinin fırlatılması son anda ertelendi
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) görevi için dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıyacak roketi... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:57+0300
2023-02-27T12:57+0300
2023-02-27T12:57+0300
dünya
spacex
roket
fırlatma
arıza
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SpaceX yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilmesi planlanan roketi fırlatma girişimi, motorunun ateşleme sistemindeki arıza nedeniyle fırlatmaya 2 dakika kala durduruldu. Yetkililer, sorunun motor ateşleme sıvısını yüklemek için kullanılan yer ekipmanıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Roketin fırlatma girişimi için yeni bir tarih belirtilmezken, bölgedeki hava koşullarının uygun olması durumunda, iki ABD'li astronot, bir Rus kozmonot ile bir BAE'li astronotu taşıyacak uzay aracının yarın gönderilmesi öngörülüyor. Uzay mekiğinden inmek için roketin yakıtının tamamen boşaltılmasını bekleyen ekibin lideri Stephen Bowen, durumlarının iyi olduğunu ve görevlerinin başında, gönderilmeyi sabırsızlıkla bekleyeceklerini söyledi. Bowen ve ekibi, geçen yıl ekim ayından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlardan görevi devralacak.
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spacex, roket, fırlatma, arıza
spacex, roket, fırlatma, arıza
SpaceX roketinin fırlatılması son anda ertelendi
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Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) görevi için dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıyacak roketi fırlatma girişimini, teknik arıza sebebiyle erteledi.
SpaceX yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilmesi planlanan roketi fırlatma girişimi, motorunun ateşleme sistemindeki arıza nedeniyle fırlatmaya 2 dakika kala durduruldu.
Yetkililer, sorunun motor ateşleme sıvısını yüklemek için kullanılan yer ekipmanıyla ilgili olduğunu düşünüyor.
Roketin fırlatma girişimi için yeni bir tarih belirtilmezken, bölgedeki hava koşullarının uygun olması durumunda, iki ABD'li astronot, bir Rus kozmonot ile bir BAE'li astronotu taşıyacak uzay aracının yarın gönderilmesi öngörülüyor.
Uzay mekiğinden inmek için roketin yakıtının tamamen boşaltılmasını bekleyen ekibin lideri Stephen Bowen, durumlarının iyi olduğunu ve görevlerinin başında, gönderilmeyi sabırsızlıkla bekleyeceklerini söyledi.
Bowen ve ekibi, geçen yıl ekim ayından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlardan görevi devralacak.