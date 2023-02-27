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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/rusya-ukrayna-ordusunun-kiev-yakinlarindaki-elektronik-harp-merkezi-imha-edildi--1067564592.html
Rusya: Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarındaki elektronik harp merkezi imha edildi
Rusya: Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarındaki elektronik harp merkezi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarındaki elektronik harp merkezi ile Hmelnitskiy Bölgesi'ndeki operasyon merkezinin vurulduğunu duyurdu. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T16:46+0300
2023-02-27T16:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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Bakanlığın açıklamasına göre Rus güçleri, Kiev Bölgesi'nin Brovar yerleşimindeki Ukrayna ordusuna ait elektronik harp merkezini vurdu. Rusya ordusu, Hmelnitskiy Bölgesi'ndeki 'Zapad' özel harekat operasyon merkezini de imha etti. Ukrayna ordusunun Kupyansk yönünde yaklaşık 70, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 140 askerini kaybettiğini bildiren bakanlık, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde yaklaşık 95, Herson yönünde yaklaşık 60 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte en fazla kaybını 250'den fazla askerle Donetsk yönünde verdiğinin altını çizdi.
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ukrayna, rusya
ukrayna, rusya

Rusya: Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarındaki elektronik harp merkezi imha edildi

16:46 27.02.2023 (güncellendi: 16:47 27.02.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna- Rus askeri
Rusya- Ukrayna- Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarındaki elektronik harp merkezi ile Hmelnitskiy Bölgesi'ndeki operasyon merkezinin vurulduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre Rus güçleri, Kiev Bölgesi'nin Brovar yerleşimindeki Ukrayna ordusuna ait elektronik harp merkezini vurdu.
Rusya ordusu, Hmelnitskiy Bölgesi'ndeki 'Zapad' özel harekat operasyon merkezini de imha etti.
Ukrayna ordusunun Kupyansk yönünde yaklaşık 70, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 140 askerini kaybettiğini bildiren bakanlık, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde yaklaşık 95, Herson yönünde yaklaşık 60 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte en fazla kaybını 250'den fazla askerle Donetsk yönünde verdiğinin altını çizdi.
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