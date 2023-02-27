https://sputniknews.com.tr/20230227/rusya-ukrayna-ordusunun-kiev-yakinlarindaki-elektronik-harp-merkezi-imha-edildi--1067564592.html

Rusya: Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarındaki elektronik harp merkezi imha edildi

Rusya: Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarındaki elektronik harp merkezi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kiev yakınlarındaki elektronik harp merkezi ile Hmelnitskiy Bölgesi'ndeki operasyon merkezinin vurulduğunu duyurdu. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T16:46+0300

2023-02-27T16:46+0300

2023-02-27T16:47+0300

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rusya

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Bakanlığın açıklamasına göre Rus güçleri, Kiev Bölgesi'nin Brovar yerleşimindeki Ukrayna ordusuna ait elektronik harp merkezini vurdu. Rusya ordusu, Hmelnitskiy Bölgesi'ndeki 'Zapad' özel harekat operasyon merkezini de imha etti. Ukrayna ordusunun Kupyansk yönünde yaklaşık 70, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 140 askerini kaybettiğini bildiren bakanlık, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde yaklaşık 95, Herson yönünde yaklaşık 60 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte en fazla kaybını 250'den fazla askerle Donetsk yönünde verdiğinin altını çizdi.

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