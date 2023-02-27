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Rus Büyükelçi: Kanada Başbakanı Trudeau, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna inanmıyor
Rus Büyükelçi: Kanada Başbakanı Trudeau, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna inanmıyor
Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Stepanov, Başbakan Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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kırım
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Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e demecinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti.Stepanov, “Birincisi, Kanada kabinesinin kiraladığı propagandacılar kötü. İkincisi, Başbakan Trudeau'nun söylediklerine kendisinin dahi inanmadığı ortada” diye konuştu.Büyükelçi Stepanov, Trudeau'nun bu açıklamasının hiç kimsenin dikkatini çekmeyeceğini vurguladı.Daha önce Kanada Başbakanı Trudeau'nun resmi sayfasında, ‘Kırım her zaman Ukrayna olmuştur ve öyle kalacaktır’ şeklinde bir açıklama yayınlanmıştı.
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justin trudeau, kırım, ukrayna
justin trudeau, kırım, ukrayna

Rus Büyükelçi: Kanada Başbakanı Trudeau, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna inanmıyor

00:43 27.02.2023
© MARCIN OBARAJustin Trudeau
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© MARCIN OBARA
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Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Stepanov, Başbakan Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti.
Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e demecinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti.
Stepanov, “Birincisi, Kanada kabinesinin kiraladığı propagandacılar kötü. İkincisi, Başbakan Trudeau'nun söylediklerine kendisinin dahi inanmadığı ortada” diye konuştu.
Büyükelçi Stepanov, Trudeau'nun bu açıklamasının hiç kimsenin dikkatini çekmeyeceğini vurguladı.
Daha önce Kanada Başbakanı Trudeau'nun resmi sayfasında, ‘Kırım her zaman Ukrayna olmuştur ve öyle kalacaktır’ şeklinde bir açıklama yayınlanmıştı.
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