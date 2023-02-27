https://sputniknews.com.tr/20230227/rus-buyukelci-kanada-basbakani-trudeau-kirimin-ukraynaya-ait-olduguna-inanmiyor-1067532258.html
Rus Büyükelçi: Kanada Başbakanı Trudeau, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna inanmıyor
Rus Büyükelçi: Kanada Başbakanı Trudeau, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna inanmıyor
Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Stepanov, Başbakan Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T00:43+0300
2023-02-27T00:43+0300
2023-02-27T00:43+0300
dünya
justin trudeau
kırım
ukrayna
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Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e demecinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti.Stepanov, “Birincisi, Kanada kabinesinin kiraladığı propagandacılar kötü. İkincisi, Başbakan Trudeau'nun söylediklerine kendisinin dahi inanmadığı ortada” diye konuştu.Büyükelçi Stepanov, Trudeau'nun bu açıklamasının hiç kimsenin dikkatini çekmeyeceğini vurguladı.Daha önce Kanada Başbakanı Trudeau'nun resmi sayfasında, ‘Kırım her zaman Ukrayna olmuştur ve öyle kalacaktır’ şeklinde bir açıklama yayınlanmıştı.
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justin trudeau, kırım, ukrayna
justin trudeau, kırım, ukrayna
Rus Büyükelçi: Kanada Başbakanı Trudeau, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna inanmıyor
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Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Stepanov, Başbakan Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti.
Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e demecinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti.
Stepanov, “Birincisi, Kanada kabinesinin kiraladığı propagandacılar kötü. İkincisi, Başbakan Trudeau'nun söylediklerine kendisinin dahi inanmadığı ortada” diye konuştu.
Büyükelçi Stepanov, Trudeau'nun bu açıklamasının hiç kimsenin dikkatini çekmeyeceğini vurguladı.
Daha önce Kanada Başbakanı Trudeau'nun resmi sayfasında, ‘Kırım her zaman Ukrayna olmuştur ve öyle kalacaktır’ şeklinde bir açıklama yayınlanmıştı.