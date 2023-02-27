https://sputniknews.com.tr/20230227/rus-buyukelci-kanada-basbakani-trudeau-kirimin-ukraynaya-ait-olduguna-inanmiyor-1067532258.html

Rus Büyükelçi: Kanada Başbakanı Trudeau, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna inanmıyor

Rus Büyükelçi: Kanada Başbakanı Trudeau, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna inanmıyor

Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Stepanov, Başbakan Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

justin trudeau

kırım

ukrayna

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Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e demecinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda sarf ettiği sözlere kendisi dahi inanmadığını belirtti.Stepanov, “Birincisi, Kanada kabinesinin kiraladığı propagandacılar kötü. İkincisi, Başbakan Trudeau'nun söylediklerine kendisinin dahi inanmadığı ortada” diye konuştu.Büyükelçi Stepanov, Trudeau'nun bu açıklamasının hiç kimsenin dikkatini çekmeyeceğini vurguladı.Daha önce Kanada Başbakanı Trudeau'nun resmi sayfasında, ‘Kırım her zaman Ukrayna olmuştur ve öyle kalacaktır’ şeklinde bir açıklama yayınlanmıştı.

kırım

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justin trudeau, kırım, ukrayna