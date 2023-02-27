https://sputniknews.com.tr/20230227/romatemin-kurucusu-hologlu-deprem-bolgesinde-gezici-saglik-sistemi-kuracagiz-1067559135.html

Romatem’in kurucusu Holoğlu: Deprem bölgesinde gezici sağlık sistemi kuracağız

Romatem’in kurucusu Holoğlu: Deprem bölgesinde gezici sağlık sistemi kuracağız

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremlerin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet sunan Romatem’in deprem bölgesinde vereceği... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T15:20+0300

2023-02-27T15:20+0300

2023-02-27T15:20+0300

seyir hali

radyo

deprem

rehabilitasyon

rehabilitasyon merkezi

protez

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Romatem’in kurucusu Holoğlu: Deprem bölgesinde gezici sağlık sistemi kuracağız Romatem’in kurucusu Holoğlu: Deprem bölgesinde gezici sağlık sistemi kuracağız

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu Kurucusu Dr. Köksal Holoğlu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak açıklamalarda bulundu. Dr. Holoğlu depremi büyük bir felaket olarak tanımlayarak Romatem’in deprem bölgesinde vereceği hizmetleri anlattı:“Yaralı olarak kurtulan ve organ, uzuv kayıpları yaşayan insanlarımızın çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu tarz yaralanmalar sabırla devam edilmesi gereken uzun tedavi süreci olan hastalıklardır. Bunun dışında ezilmelerin olduğu kas ve iskelet sistemine ait hastalıklara da bölgede şahit olduk. Biz ‘Romatem’ olarak bölgede gezici bir sağlık sistemi kuracağız ve uzman hekimlerimiz, fizik tedavi uzmanlarımız, protez ve ortez teknikerlerimiz ile bölgede hizmet vereceğiz. Sağlık bakanlığı yetkilileri ile koordineli olarak hastaların bulundukları bölgede kendilerine rehabilitasyon desteği vermeyi amaçlıyoruz.”‘Özel sağlık kuruluşlarını milletimizin yanında olmaya davet ediyorum’Dr. Köksal Holoğlu ortez ve protez merkezlerininin maliyetli üniteler olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı:‘Avrupa’daki meslek derneklerimiz ile görüşmeler gerçekleştirdim ve kendileri bana Türkiye’deki kamu hastanelerine aktarılmak üzere fonlar oluşturduklarını söylediler. Ortez ve protez merkezleri oldukça maliyetli ünitelerdir ve bu tarz maddi destekler gereklidir. Ben tüm özel sağlık kuruluşlarını da böylesi bir dönemde devletinin ve milletinin yanında olmaya davet ediyorum.’

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2023

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radyo, deprem, rehabilitasyon, rehabilitasyon merkezi, protez, аудио