https://sputniknews.com.tr/20230227/rasim-ozan--celal-sengor-cagdas-bir-avrupali-degil-tipik-ortadogulu-ilkel-bir-kafadir-1067545207.html

Rasim Ozan Kütahyalı: Celal Şengör çağdaş bir Avrupalı değil, tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır

Rasim Ozan Kütahyalı: Celal Şengör çağdaş bir Avrupalı değil, tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Celal Şengör'le ilgili " Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

celal şengör

rasim ozan kütahyalı

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Asla cahil demedim. Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine layık gördüğü rol tam Ortadoğulu zihniyetidir. Celal Şengör’ün aydınlanma ve bilime nasıl ihanet ettiğini Kemalist Cenk Yaltrak somut olaylarla anlatıyor" ifadelerini kullandı.

türkiye

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celal şengör, rasim ozan kütahyalı