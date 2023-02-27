https://sputniknews.com.tr/20230227/rasim-ozan--celal-sengor-cagdas-bir-avrupali-degil-tipik-ortadogulu-ilkel-bir-kafadir-1067545207.html
Rasim Ozan Kütahyalı: Celal Şengör çağdaş bir Avrupalı değil, tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır
Rasim Ozan Kütahyalı: Celal Şengör çağdaş bir Avrupalı değil, tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Celal Şengör'le ilgili " Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:00+0300
2023-02-27T12:00+0300
2023-02-27T12:05+0300
türkiye
celal şengör
rasim ozan kütahyalı
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Asla cahil demedim. Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine layık gördüğü rol tam Ortadoğulu zihniyetidir. Celal Şengör’ün aydınlanma ve bilime nasıl ihanet ettiğini Kemalist Cenk Yaltrak somut olaylarla anlatıyor" ifadelerini kullandı.
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celal şengör, rasim ozan kütahyalı
celal şengör, rasim ozan kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı: Celal Şengör çağdaş bir Avrupalı değil, tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır
12:00 27.02.2023 (güncellendi: 12:05 27.02.2023) Abone ol
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Celal Şengör'le ilgili " Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine layık gördüğü rol tam Ortadoğulu zihniyetidir" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Asla cahil demedim. Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine layık gördüğü rol tam Ortadoğulu zihniyetidir. Celal Şengör’ün aydınlanma ve bilime nasıl ihanet ettiğini Kemalist Cenk Yaltrak somut olaylarla anlatıyor" ifadelerini kullandı.