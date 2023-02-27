Türkiye
SON DAKİKA | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230227/rasim-ozan--celal-sengor-cagdas-bir-avrupali-degil-tipik-ortadogulu-ilkel-bir-kafadir-1067545207.html
Rasim Ozan Kütahyalı: Celal Şengör çağdaş bir Avrupalı değil, tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır
Rasim Ozan Kütahyalı: Celal Şengör çağdaş bir Avrupalı değil, tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Celal Şengör'le ilgili " Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:00+0300
2023-02-27T12:05+0300
türkiye
celal şengör
rasim ozan kütahyalı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103892/13/1038921346_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1fab1b48877bf1ab9cd3959260c10e03.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Asla cahil demedim. Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine layık gördüğü rol tam Ortadoğulu zihniyetidir. Celal Şengör’ün aydınlanma ve bilime nasıl ihanet ettiğini Kemalist Cenk Yaltrak somut olaylarla anlatıyor" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103892/13/1038921346_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9f8fe1a032bb3aded17f2192f5d43bf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
celal şengör, rasim ozan kütahyalı
celal şengör, rasim ozan kütahyalı

Rasim Ozan Kütahyalı: Celal Şengör çağdaş bir Avrupalı değil, tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır

12:00 27.02.2023 (güncellendi: 12:05 27.02.2023)
© DHACelal Şengör
Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© DHA
Abone olTelegram
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Celal Şengör'le ilgili " Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine layık gördüğü rol tam Ortadoğulu zihniyetidir" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Asla cahil demedim. Ama Celal Şengör çağdaş Avrupalı bir adam değil. Tipik Ortadoğulu ilkel bir kafadır… Kadınlara ve eşine layık gördüğü rol tam Ortadoğulu zihniyetidir. Celal Şengör’ün aydınlanma ve bilime nasıl ihanet ettiğini Kemalist Cenk Yaltrak somut olaylarla anlatıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала