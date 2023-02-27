https://sputniknews.com.tr/20230227/putin-seferber-edilen-askerlerin-egitimi-icin-ozel-harekat-kuvvetleri-mensuplarina-tesekkur-etti---1067564905.html

Putin seferber edilen askerlerin eğitimi için Özel Harekat Kuvvetleri mensuplarına teşekkür etti

Putin seferber edilen askerlerin eğitimi için Özel Harekat Kuvvetleri mensuplarına teşekkür etti

Rusya lideri Putin, Özel Harekat Kuvvetleri Günü vesilesiyle ordu mensuplarını tebrik ederek, seferber edilen askerlerin eğitimi için teşekkür etti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T16:55+0300

2023-02-27T16:55+0300

2023-02-27T16:59+0300

vladimir putin

rusya

özel harekat kuvvetleri günü

ukrayna krizi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Harekat Kuvvetleri Günü vesilesiyle Özel Harekat Kuvvetleri mensuplarını ve gazilerini tebrik etti. Rus lider, tebrik mesajında kısmi seferberliğin parçası olarak göreve çağrılan ‘vatandaşların yüksek kaliteli eğitimi’ ve muharebe koordinasyonu sağladığı için askerlere teşekkür etti. Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda, “En modern silah ve askeri teçhizat türlerine yetkin bir şekilde hakim olmanız, muharebe deneyiminiz özel kuvvetlerimizin kahramanca geleneklerine dayanan kendi benzersiz askeri beceri okulumuzu oluşturmamızı sağladı” ifadelerine yer verildi.Putin 26 Şubat 2015 tarihinde Özel Harekat Kuvvetleri’nin kurulmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

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vladimir putin, rusya, özel harekat kuvvetleri günü