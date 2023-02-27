https://sputniknews.com.tr/20230227/putin-seferber-edilen-askerlerin-egitimi-icin-ozel-harekat-kuvvetleri-mensuplarina-tesekkur-etti---1067564905.html
Putin seferber edilen askerlerin eğitimi için Özel Harekat Kuvvetleri mensuplarına teşekkür etti
Putin seferber edilen askerlerin eğitimi için Özel Harekat Kuvvetleri mensuplarına teşekkür etti
Rusya lideri Putin, Özel Harekat Kuvvetleri Günü vesilesiyle ordu mensuplarını tebrik ederek, seferber edilen askerlerin eğitimi için teşekkür etti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T16:55+0300
2023-02-27T16:55+0300
2023-02-27T16:59+0300
vladimir putin
rusya
özel harekat kuvvetleri günü
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Harekat Kuvvetleri Günü vesilesiyle Özel Harekat Kuvvetleri mensuplarını ve gazilerini tebrik etti. Rus lider, tebrik mesajında kısmi seferberliğin parçası olarak göreve çağrılan ‘vatandaşların yüksek kaliteli eğitimi’ ve muharebe koordinasyonu sağladığı için askerlere teşekkür etti. Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda, “En modern silah ve askeri teçhizat türlerine yetkin bir şekilde hakim olmanız, muharebe deneyiminiz özel kuvvetlerimizin kahramanca geleneklerine dayanan kendi benzersiz askeri beceri okulumuzu oluşturmamızı sağladı” ifadelerine yer verildi.Putin 26 Şubat 2015 tarihinde Özel Harekat Kuvvetleri’nin kurulmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.
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vladimir putin, rusya, özel harekat kuvvetleri günü
vladimir putin, rusya, özel harekat kuvvetleri günü
Putin seferber edilen askerlerin eğitimi için Özel Harekat Kuvvetleri mensuplarına teşekkür etti
16:55 27.02.2023 (güncellendi: 16:59 27.02.2023) Abone ol
Rusya lideri Putin, Özel Harekat Kuvvetleri Günü vesilesiyle ordu mensuplarını tebrik ederek, seferber edilen askerlerin eğitimi için teşekkür etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Harekat Kuvvetleri Günü vesilesiyle Özel Harekat Kuvvetleri mensuplarını ve gazilerini tebrik etti. Rus lider, tebrik mesajında kısmi seferberliğin parçası olarak göreve çağrılan ‘vatandaşların yüksek kaliteli eğitimi’ ve muharebe koordinasyonu sağladığı için askerlere teşekkür etti.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda, “En modern silah ve askeri teçhizat türlerine yetkin bir şekilde hakim olmanız, muharebe deneyiminiz özel kuvvetlerimizin kahramanca geleneklerine dayanan kendi benzersiz askeri beceri okulumuzu oluşturmamızı sağladı” ifadelerine yer verildi.
Putin 26 Şubat 2015 tarihinde Özel Harekat Kuvvetleri’nin kurulmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.