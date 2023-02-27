https://sputniknews.com.tr/20230227/prof-erol-ulusoy-konut-alirken-yuzde-1-depremzedeye-cadir-alirken-yuzde-18-kdv-odeniyor-1067597949.html

Prof. Erol Ulusoy: Konut alırken yüzde 1, depremzedeye çadır alırken yüzde 18 KDV ödeniyor

Prof. Erol Ulusoy: Konut alırken yüzde 1, depremzedeye çadır alırken yüzde 18 KDV ödeniyor

Kızılay’ın depremin ardından Ahbap Derneği’ne çadır satmasını değerlendiren Prof. Erol Ulusoy, ‘Kızılay bir kamu yarına çalışan dernek ise bu çadırları satması... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T21:00+0300

2023-02-27T21:00+0300

2023-02-28T13:12+0300

anlat bana

radyo

deprem

kızılay

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Prof. Erol Ulusoy: Konut alırken yüzde 1, depremzedeye çadır alırken yüzde 18 KDV ödeniyor Prof. Erol Ulusoy: Konut alırken yüzde 1, depremzedeye çadır alırken yüzde 18 KDV ödeniyor

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının konuğu Milliyet Gazetesi Ekonomi Hukuku Köşe Yazarı Prof. Erol Ulusoy oldu.Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan kentlerin bazı bölgelerinde barınma sorunu yaşanırken Kızılay'ın, deprem bölgesine yardım götüren Ahbap Derneği’ne çadır sattığının ortaya çıkması ve Haluk Levent’in bunun için KDV ödediklerini söylemesi gündem oldu.Prof. Erol Ulusoy: Konut alırken yüzde 1, depremzedeye çadır alırken yüzde 18 KDV ödeniyorKızılay’ın kahramanmaraş merkezli ve 10 şehri etkileyen 7,8 ve 7,6’lık depremlerin ardından Ahbap Derneği’ne çadır sattığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Erol Ulusoy, ‘Altını çizmekte fayda var; Kızılay bir kamu yarına çalışan dernek ise bu çadırları satması kamu yaranına bir faaliyet midir?’ diye sordu.Prof. Ulusoy sözlerine şöyle devam etti:‘Çadır, deprem sonrası en temel sarf ihtiyacı olmasa da barınmak için gerekli olan bir malzemedir. Aynı gıda, ekmek gibi temel ihtiyaçtır. Yıkılan ya da ağır hasarlı binalardan hayatta kalan vatandaşlarımız bulunduğu yeri terk etmemekte haklılar, ama onlara mutlaka çadır sunmamız gerekiyor. Bunun KDV’sinin yüzde 1’e düşürülmesi uygun olacaktır. Biz bir konut alırken yüzde 1 KDV öderken depremzedenin barınması için ihtiyacı olan çadıra yüzde 18 KDV ödenmesini ben hem sosyal devlet ilkesi hem de vergide adalet ilkesi bakımından doğru bulmuyorum. Adil olan barınma ihtiyacı için kullandığımız eşyalara, konuta eşit KDV ödememizdir. Normal bir konuta yüzde 1 KDV ödüyorsak çadıra da aynı şekilde ödemeliyiz.’‘Kâr elde etme amacı bulunmuyor’Kızılay’ın bir kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsüne sahip tüzel kişilik olduğunu vurgulayan Ulusoy, ‘Amacı elbette ticari faaliyette bulunup gelir elde etmek değil ama amacını gerçekleştirmek için ticari faaliyetler yapabilir. Burada Kızılay’ın kendisi doğrudan çadır satışı yapmışsa hukuken değil ama etik olarak bir sıkıntı var. Kızılay’ın bu çadırları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kullandırması daha doğru gelir. Hep derslerimde hatırlattığım bir şey var; Kızılay’ın işlettiği Afyon maden suyu işletmesidir. Ticari amaçla faaliyette bulunuyor ama gelirini tamamen yardım için harcamak zorunda. Kâr elde etme amacı bulunmuyor’ dedi.

kızılay

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2023

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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radyo, deprem, kızılay, аудио