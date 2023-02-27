https://sputniknews.com.tr/20230227/ocak-ayinin-ithalat-ve-ihracat-rakamlari-belli-oldu-dis-ticaret-acigi-14-milyar-dolara-yukseldi-1067539564.html

Ocak ayının ithalat ve ihracat rakamları belli oldu: Dış ticaret açığı 14 milyar dolara yükseldi

Ocak ayının ithalat ve ihracat rakamları belli oldu: Dış ticaret açığı 14 milyar dolara yükseldi

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, ihracat 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T10:37+0300

2023-02-27T10:37+0300

2023-02-27T10:37+0300

ekonomi

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ihracat

ithalat

dış ticaret açığı

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.İhracat yüzde 8.4, ithalat yüzde 8.1 arttıEnerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak ayında yüzde 8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi.Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldi.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,0 oldu.Dış ticaret açığı yüzde 38.4 arttıOcak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 63,0 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Ocak ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

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türkiye, türkiye istatistik kurumu (tüik), ihracat, ithalat, dış ticaret açığı