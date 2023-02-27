https://sputniknews.com.tr/20230227/meksika-devlet-baskani-elf-gorduklerini-iddia-etti-1067536528.html

Meksika Devlet Başkanı elf gördüklerini iddia etti

Meksika Devlet Başkanı elf gördüklerini iddia etti

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, sosyal medya hesabından elfe benzediğini söylediği bir fotoğraf paylaşarak "Her şey gizemli" notunu düştü. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T09:21+0300

2023-02-27T09:21+0300

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meksika

andres manuel lopez obrador

mayalar

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Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Maya folklorunda kötü orman ruhu olan 'Aluxe'nin fotoğrafını paylaştı.Loper Obrador, "Maya treni çalışmalarını denetlerken çektiğimiz iki fotoğraf paylaşıyorum: Biri, üç gün önce bir mühendis tarafından çekilmiş, görünüşe göre bir Aluxe'ye ait, diğeri Diego Prieto tarafından Ek Balam'da İspanyollarla gelmeden önceden kalma görkemli bir heykelin. Her şey gizemli" ifadelerine yer verdi.Gece saatlerinde çekilen ilk fotoğrafta, dalları saç gibi görünen bir ağaç ve yıldızların gözleri oluşturuyor gibi göründüğü fark ediliyor.López Obrador uzun zamandır yerli kültürlere ve inançlara saygı duyduğunu ifade ediyor.Öte yandan Meksika hükümeti, ülkenin Yucatan yarımadasında bir tren projesi yürütüyor.Maya inancına göre Aluxe'ler, ormanlarda ve tarlalarda yaşayan ve insanların eşyalarını kaçıran küçük, yaramaz yaratıkları olarak öne çıkıyor. Bazı insanlar onları yatıştırmak için küçük adaklar bırakıyor.

https://sputniknews.com.tr/20211031/meksikada-mayalara-ait-1000-yildan-eski-bir-kano-bulundu-1050339412.html

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