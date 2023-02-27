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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/medvedev-batiyla-iliskilerde-geri-donusu-olmayan-surecin-nasil-basladigini-anlatti-1067556320.html
Medvedev, Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan sürecin nasıl başladığını anlattı
Medvedev, Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan sürecin nasıl başladığını anlattı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T14:23+0300
2023-02-27T14:24+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
batı
dmitriy medvedev
gürcistan
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.Medvedev, "Tam olarak bu akıl dışı histeri ve ülkemizi parçalamaya yönelik saplantılı arzu, en nihayetinde özel askeri harekatın başlamasına yol açtı" vurgusunu yaptı.Medvedev, Rusya'nın varlığıyla ilgili konunun ciddi şekilde gündeme getirilmesi durumunda bunun Ukrayna cephesinde değil, tüm insanlık medeniyetinin varlığına ilişkin konuyla birlikte çözüleceğinin altını çizdi.Savaşın 90'larda SSCB dağıldıktan sonra ya da 21. yüzyılın ilk 20 yılında da çıkabileceğini ancak şu anda patlak verdiğini kaydeden Medvedev, bunu hızlandıran şeyin Batı dünyasının utanmaz tutumu olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/kremlin-kirimin-ukraynanin-kontrolune-gecmesi-olanaksiz---1067554662.html
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rusya, ukrayna, batı, dmitriy medvedev, gürcistan
rusya, ukrayna, batı, dmitriy medvedev, gürcistan

Medvedev, Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan sürecin nasıl başladığını anlattı

14:23 27.02.2023 (güncellendi: 14:24 27.02.2023)
© SputnikDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.
Medvedev, "Tam olarak bu akıl dışı histeri ve ülkemizi parçalamaya yönelik saplantılı arzu, en nihayetinde özel askeri harekatın başlamasına yol açtı" vurgusunu yaptı.
Medvedev, Rusya'nın varlığıyla ilgili konunun ciddi şekilde gündeme getirilmesi durumunda bunun Ukrayna cephesinde değil, tüm insanlık medeniyetinin varlığına ilişkin konuyla birlikte çözüleceğinin altını çizdi.
Savaşın 90'larda SSCB dağıldıktan sonra ya da 21. yüzyılın ilk 20 yılında da çıkabileceğini ancak şu anda patlak verdiğini kaydeden Medvedev, bunu hızlandıran şeyin Batı dünyasının utanmaz tutumu olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Kırım’ın Ukrayna’nın kontrolüne geçmesi olanaksız
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