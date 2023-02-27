https://sputniknews.com.tr/20230227/medvedev-batiyla-iliskilerde-geri-donusu-olmayan-surecin-nasil-basladigini-anlatti-1067556320.html
Medvedev, Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan sürecin nasıl başladığını anlattı
Medvedev, Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan sürecin nasıl başladığını anlattı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T14:23+0300
2023-02-27T14:23+0300
2023-02-27T14:24+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.Medvedev, "Tam olarak bu akıl dışı histeri ve ülkemizi parçalamaya yönelik saplantılı arzu, en nihayetinde özel askeri harekatın başlamasına yol açtı" vurgusunu yaptı.Medvedev, Rusya'nın varlığıyla ilgili konunun ciddi şekilde gündeme getirilmesi durumunda bunun Ukrayna cephesinde değil, tüm insanlık medeniyetinin varlığına ilişkin konuyla birlikte çözüleceğinin altını çizdi.Savaşın 90'larda SSCB dağıldıktan sonra ya da 21. yüzyılın ilk 20 yılında da çıkabileceğini ancak şu anda patlak verdiğini kaydeden Medvedev, bunu hızlandıran şeyin Batı dünyasının utanmaz tutumu olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/kremlin-kirimin-ukraynanin-kontrolune-gecmesi-olanaksiz---1067554662.html
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rusya, ukrayna, batı, dmitriy medvedev, gürcistan
Medvedev, Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan sürecin nasıl başladığını anlattı
14:23 27.02.2023 (güncellendi: 14:24 27.02.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2008'de Güney Osetya'da ve 2014'te Kırım'da yaşanan olayların Batı'yla ilişkilerde geri dönüşü olmayan süreci başlattığını söyledi.
Medvedev, "Tam olarak bu akıl dışı histeri ve ülkemizi parçalamaya yönelik saplantılı arzu, en nihayetinde özel askeri harekatın başlamasına yol açtı" vurgusunu yaptı.
Medvedev, Rusya'nın varlığıyla ilgili konunun ciddi şekilde gündeme getirilmesi durumunda bunun Ukrayna cephesinde değil, tüm insanlık medeniyetinin varlığına ilişkin konuyla birlikte çözüleceğinin altını çizdi.
Savaşın 90'larda SSCB dağıldıktan sonra ya da 21. yüzyılın ilk 20 yılında da çıkabileceğini ancak şu anda patlak verdiğini kaydeden Medvedev, bunu hızlandıran şeyin Batı dünyasının utanmaz tutumu olduğunu vurguladı.