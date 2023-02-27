Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
12:18 27.02.2023 (güncellendi: 12:38 27.02.2023)
© AAMalatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
© AA
AFAD, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Malatya'da saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:5.6 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-02-27
Saat:12:04:49 TSİ
Enlem:38.308 N
Boylam:38.258 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/zH0tV3fmuL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 27, 2023
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/waqCAAAxyR
27.02.2023, 12:04:48 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli