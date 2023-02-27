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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/malatyada-56-buyuklugunde-deprem--1067546638.html
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-27T12:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
malatya
afad
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Malatya'da saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
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deprem, malatya, afad
deprem, malatya, afad

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

12:18 27.02.2023 (güncellendi: 12:38 27.02.2023)
© AAMalatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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AFAD, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Malatya'da saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
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