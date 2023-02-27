https://sputniknews.com.tr/20230227/malatyada-56-buyuklugunde-deprem--1067546638.html

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

malatya

afad

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Malatya'da saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

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deprem, malatya, afad