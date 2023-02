https://sputniknews.com.tr/20230227/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-kuzey-akima-saldiri-teror-eylemi-olarak-degerlendirilmeli---1067565760.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Kuzey Akım’a saldırı terör eylemi olarak değerlendirilmeli

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında yaşananların gerçekten skandal olduğunu belirterek olayla ilgili kapsamlı ve titiz... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Kuzey Akım doğalgaz boru hattında her ne olduysa gerçekten bir skandal. Çünkü aslında, Avrupa’nın bu kadar büyük ve kritik öneme sahip bir altyapısına ilk kez saldırılıyor. Faili her kimse boru hattı saldırıya maruz kaldı” ifadesini kullandı. Olayla ilgili “kapsamlı, derin, yapılandırılmış ve ayrıntılı soruşturma” çağrısında bulunan Macar bakanın sözlerine göre, soruşturmayı kim başlatırsa başlatsın Budapeşte, saldırıya karışanların kimliğini tespit edecek her türlü çalışmaları destekleyecek. Birleşmiş Milletler’in (BM), Kuzey Akım’a saldırının araştırılması için bir mekanizma oluşturması gerektiğini ve böyle bir soruşturmaya platform haline gelebileceğini dile getiren Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü: “BM burada daha büyük bir rol oynamalı. Çünkü BM, tüm ülkelerin temsil edildiği, her türlü müzakerenin yapılabileceği bir tür en yüksek merci, çünkü tüm ülkeler burada var. BM’nin himayesinde düşmanlar bile birbirleriyle konuşabilir ve konuşmalı da. BM’nin gerçekten kendi rolünü oynaması gerektiğini düşünüyorum çünkü şu anda bunu yapmıyor.” Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının iki kolunda 26 Eylül’de patlamalar meydana gelmişti. Dört yerde birden sızıntı tespit edilmişti. İsveç, Danimarka ve Almanya, olayla ilgili soruşturma başlatmış, ama henüz hiçbir sonuca varmadı. Kremlin, Kuzey Akım’daki olayı “uluslararası terör eylemi” olarak nitelendirdi. Rusya, BM Genel Sekreterliği’nden olayla ilgili bağımsız uluslararası komisyonun oluşturulmasını talep ediyor. Moskova, bu taleple ilgili BM Güvenlik Konseyi için ilgili karar tasarısını da hazırladı. Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir yazı yayımlamıştı. Washington, bu suçlamayı reddetmişti.

