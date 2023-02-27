https://sputniknews.com.tr/20230227/macaristan-basbakani-orbandan-cinin-baris-planina-destek-1067575436.html

Macaristan Başbakanı Orban’dan Çin’in barış planına destek

Macaristan Başbakanı Orban’dan Çin’in barış planına destek

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Çin’in Ukrayna’daki krizin barışçıl çözümüne ilişkin planının önemli olduğunu belirtti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T23:02+0300

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ukrayna krizi

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rusya

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Macaristan parlamentosuna konuşan Orban, “Ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerin başlaması gerekiyor. Macaristan, tüm uluslararası forumlarda barış çağrısı yapıyor. Ülkelerin büyük kısmının barışa destek verdiğini görüyorum. Macaristan kendini dünyanın büyük kısmından tecrit edemez. Bu nedenle Çin’in planını önemli görüyoruz ve ona destek veriyoruz” ifadesini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki krize çözüm bulunması amacıyla 12 maddeden oluşan planını açıklamıştı.'TürkAkım’a da saldırırlarsa bu sefer ucuz atlatamayacaklar’Orban, “Macaristan’a doğalgaz sağlayan güney boru hattının Macar ekonomisi için itici güç haline geldiğini hatırlatmak isterim. Bildiğiniz gibi meydana gelen Kuzey Akım’daki patlama bir terör saldırısıydı. Her kim yaptıysa bu bir terör eylemiydi. Bunu, sırf Rusya'dan gelen gazın Avrupa'ya ulaşmasını engellemek için kuzeyde yaptılarsa aynısını güneyde de yapabilirler. Sırbistan’la birlikte, bunu TürkAkım'da da yaparlarsa şimdi Kuzey Akım’daki patlama olayında olduğu gibi ucuz atlatamayacaklar, örtbas edemeyecekler” ifadesini kullandı.‘Böyle devam ederse Ukrayna’ya asker gönderen ülkeler çıkabilir’“Bölgemizde bir yıldır savaş yaşanıyor” diyen Orban, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, tüm dünya için kötü. Avrupa adım adım savaşa doğru sürükleniyor. Ülkeler tanklarını gönderiyor, artık savaş uçağı göndermekten bahsediyorlar ve eğer böyle devam ederse asker gönderenler çıkabilir.”

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