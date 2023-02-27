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Lukaşenko'dan Belarus güvenlik güçlerine talimat: Sınırlarımızda güvenliği artırın
Lukaşenko'dan Belarus güvenlik güçlerine talimat: Sınırlarımızda güvenliği artırın
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, güvenlik güçlerine ülke sınırlarının korunmasında daha dikkatli olma talimatı verdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T20:09+0300
2023-02-27T20:09+0300
2023-02-27T20:09+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
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Minsk'te güvenlik kurumlarının yöneticileriyle yapılan toplantıda konuşan ordudan, İçişleri Bakanlığı ve Belarus KGB'nin birimlerinden disiplini artırmalarını talep ederek "Hepsi silahlı, üniformalı çok sayıda insanımız var. Bunlar, anavatanlarını korumaya 'bilenmiş' kişiler. Bunu kullanmalıyız, disiplini sağlamalı ve özellikle sınırda görevlerimizi yerine getirmeliyiz" dedi.Belarus sınırlarında ülkeye yönelik her türlü, en ufak saldırganlık hazırlığını görmeleri gerektiğini belirten Lukaşenko, bunlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.Belarus hükümetinin düşmanlarının ülkedeki durumu tırmandırmak için her fırsatı kullandığını ve buna devam edeceğini de söyleyen Lukaşenko, verdiği talimatların yerine getirilmesini talep etti.
belarus
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aleksandr lukaşenko, belarus
aleksandr lukaşenko, belarus
Lukaşenko'dan Belarus güvenlik güçlerine talimat: Sınırlarımızda güvenliği artırın
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, güvenlik güçlerine ülke sınırlarının korunmasında daha dikkatli olma talimatı verdi.
Minsk'te güvenlik kurumlarının yöneticileriyle yapılan toplantıda konuşan ordudan, İçişleri Bakanlığı ve Belarus KGB'nin birimlerinden disiplini artırmalarını talep ederek "Hepsi silahlı, üniformalı çok sayıda insanımız var. Bunlar, anavatanlarını korumaya 'bilenmiş' kişiler. Bunu kullanmalıyız, disiplini sağlamalı ve özellikle sınırda görevlerimizi yerine getirmeliyiz" dedi.
Belarus sınırlarında ülkeye yönelik her türlü, en ufak saldırganlık hazırlığını görmeleri gerektiğini belirten Lukaşenko, bunlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Belarus hükümetinin düşmanlarının ülkedeki durumu tırmandırmak için her fırsatı kullandığını ve buna devam edeceğini de söyleyen Lukaşenko, verdiği talimatların yerine getirilmesini talep etti.