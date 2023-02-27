https://sputniknews.com.tr/20230227/lavrov-moskova-batinin-rusyayi-tecrit-etme-ve-bolme-planlarini-suya-dusurdu-1067569906.html
Lavrov: Moskova, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarını suya düşürdü
Lavrov: Moskova, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarını suya düşürdü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarının Moskova tarafından suya düşürüldüğünü ifade etti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T19:03+0300
2023-02-27T19:03+0300
2023-02-27T19:03+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
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Lavrov, Rusya'nın bölgelerinde görev yapan Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda Batı'nın Rusya karşıtı çabalarının akamete uğratıldığının altını çizdi.Lavrov, "Sadece kolektif Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve hatta bölme planlarını bozmayı değil, aynı zamanda uluslararası toplumun üyelerinin ezici çoğunluğuyla kademeli işbirliğini sağlamayı da başardık. Biz şu anda buna 'küresel çoğunluk' diyoruz. Buna Çin ve Hindistan da dahil" dedi.Lavrov, dünyanın geri dönüşü olmayan köklü değişiklikler dönemine girdiğinin de altını çizdi.
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sergey lavrov, rusya
Lavrov: Moskova, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarını suya düşürdü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarının Moskova tarafından suya düşürüldüğünü ifade etti.
Lavrov, Rusya'nın bölgelerinde görev yapan Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda Batı'nın Rusya karşıtı çabalarının akamete uğratıldığının altını çizdi.
Lavrov, "Sadece kolektif Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve hatta bölme planlarını bozmayı değil, aynı zamanda uluslararası toplumun üyelerinin ezici çoğunluğuyla kademeli işbirliğini sağlamayı da başardık. Biz şu anda buna 'küresel çoğunluk' diyoruz. Buna Çin ve Hindistan da dahil" dedi.
Lavrov, dünyanın geri dönüşü olmayan köklü değişiklikler dönemine girdiğinin de altını çizdi.