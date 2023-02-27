https://sputniknews.com.tr/20230227/lavrov-moskova-batinin-rusyayi-tecrit-etme-ve-bolme-planlarini-suya-dusurdu-1067569906.html

Lavrov: Moskova, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarını suya düşürdü

Lavrov: Moskova, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarını suya düşürdü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarının Moskova tarafından suya düşürüldüğünü ifade etti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T19:03+0300

2023-02-27T19:03+0300

2023-02-27T19:03+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

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Lavrov, Rusya'nın bölgelerinde görev yapan Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda Batı'nın Rusya karşıtı çabalarının akamete uğratıldığının altını çizdi.Lavrov, "Sadece kolektif Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve hatta bölme planlarını bozmayı değil, aynı zamanda uluslararası toplumun üyelerinin ezici çoğunluğuyla kademeli işbirliğini sağlamayı da başardık. Biz şu anda buna 'küresel çoğunluk' diyoruz. Buna Çin ve Hindistan da dahil" dedi.Lavrov, dünyanın geri dönüşü olmayan köklü değişiklikler dönemine girdiğinin de altını çizdi.

rusya

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sergey lavrov, rusya