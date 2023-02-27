Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/lavrov-moskova-batinin-rusyayi-tecrit-etme-ve-bolme-planlarini-suya-dusurdu-1067569906.html
Lavrov: Moskova, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarını suya düşürdü
Lavrov: Moskova, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarını suya düşürdü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarının Moskova tarafından suya düşürüldüğünü ifade etti. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T19:03+0300
2023-02-27T19:03+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066511551_0:52:3459:1998_1920x0_80_0_0_7bd5b249cb015410ce64bd5d6dbbff28.jpg
Lavrov, Rusya'nın bölgelerinde görev yapan Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda Batı'nın Rusya karşıtı çabalarının akamete uğratıldığının altını çizdi.Lavrov, "Sadece kolektif Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve hatta bölme planlarını bozmayı değil, aynı zamanda uluslararası toplumun üyelerinin ezici çoğunluğuyla kademeli işbirliğini sağlamayı da başardık. Biz şu anda buna 'küresel çoğunluk' diyoruz. Buna Çin ve Hindistan da dahil" dedi.Lavrov, dünyanın geri dönüşü olmayan köklü değişiklikler dönemine girdiğinin de altını çizdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066511551_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_57fb0125457ef9cea968299663ffb084.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya
sergey lavrov, rusya

Lavrov: Moskova, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarını suya düşürdü

19:03 27.02.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve bölme planlarının Moskova tarafından suya düşürüldüğünü ifade etti.
Lavrov, Rusya'nın bölgelerinde görev yapan Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda Batı'nın Rusya karşıtı çabalarının akamete uğratıldığının altını çizdi.

Lavrov, "Sadece kolektif Batı'nın Rusya'yı tecrit etme ve hatta bölme planlarını bozmayı değil, aynı zamanda uluslararası toplumun üyelerinin ezici çoğunluğuyla kademeli işbirliğini sağlamayı da başardık. Biz şu anda buna 'küresel çoğunluk' diyoruz. Buna Çin ve Hindistan da dahil" dedi.

Lavrov, dünyanın geri dönüşü olmayan köklü değişiklikler dönemine girdiğinin de altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала