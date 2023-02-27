https://sputniknews.com.tr/20230227/kilicdaroglu-tehdit-mektuplari-yazin-herkes-olmasi-gerektigi-yere-gidecek-bu-da-benim-sozum-olsun-1067569037.html

Kılıçdaroğlu: Tehdit mektupları yazın, herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun

Kılıçdaroğlu: Tehdit mektupları yazın, herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun"... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T18:33+0300

2023-02-27T18:33+0300

2023-02-27T18:37+0300

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

deprem

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/18/1067475429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_878a6cd485920bcd756b62e620ac8d3e.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:"Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, deprem, twitter