https://sputniknews.com.tr/20230227/kilicdaroglu-tehdit-mektuplari-yazin-herkes-olmasi-gerektigi-yere-gidecek-bu-da-benim-sozum-olsun-1067569037.html
Kılıçdaroğlu: Tehdit mektupları yazın, herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun
Kılıçdaroğlu: Tehdit mektupları yazın, herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun"... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T18:33+0300
2023-02-27T18:33+0300
2023-02-27T18:37+0300
kemal kılıçdaroğlu
türkiye
deprem
twitter
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:"Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun."
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kemal kılıçdaroğlu, deprem, twitter
kemal kılıçdaroğlu, deprem, twitter
Kılıçdaroğlu: Tehdit mektupları yazın, herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun
18:33 27.02.2023 (güncellendi: 18:37 27.02.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden "Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?
Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun."