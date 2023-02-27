'Kalitesiz beton oranı Türkiye'de yüzde 26, İstanbul'da yüzde 40'

Dün Yapı ve Zemin Laboratuvarları Derneği Başkanı Yavuz Poyraz’ı aradığımda standarttan düşük oranlarla üretilen betonun nasıl engellenebileceğini de sordum. Piyasa denetiminin çok daha sıklaştırılması gerektiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Beton üretiminin Yapı Denetim Sistemi (YDS) üzerinden denetlenmesi gerekiyor. Firmalar standartların verdiği bir takım avantajları kullanıyor. Düşük değerdeki beton Türkiye genelinde yüzde 26 civarında. Yaklaşık bir yıl önce yaptığımız bir istatistik. Yani güncelde de pek fazla fark etmez. İnsanlar beton üretirken karot değerlerini baz alıp nasıl olsa yüzde ‘15’lik bir marj aralığım var’ diye hareket ediyor. Dolayısıyla kurtarmış oluyor. Beton standardının karot standardı ile birbirine daha uyumlu olması lazım. Bu aralık eskiden daha dardı. Şimdi geniş hale getirdiler. Dolayısıyla daha rahat hareket ediyor. Bu tabii standardı hazırlayan bilim insanları. Kural Türk Standartları’nda geçerli.”