Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor: 'Yaklaşık 1.5 ay içinde bitecek'

© AA Ekiplerin şu anda enkaz kaldırma faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Doğru, "Bu minvalde yaklaşık 500-550 iş makinesiyle şehirdeki enkazı belirlenen yerlere taşıyoruz. Şu anda iki döküm sahası var. Günlük yaklaşık 45 bin ton civarı bir enkazı bu döküm merkezlerine naklediyoruz. Bir kamyon günde hemen hemen 8 sefer yapabiliyor. Şu anda 300 kamyonumuz var. 2 bin 400 seferlik bir döküm gerçekleşiyor" diye konuştu.