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Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor: 'Yaklaşık 1.5 ay içinde bitecek'
Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor: 'Yaklaşık 1.5 ay içinde bitecek'
DSİ 20. Bölge Müdürü Doğru, "Şu anda iki döküm sahası var. Bir kamyon günde 8 sefer yapabiliyor. 300 kamyonumuz var. 2 bin 400 seferlik bir döküm... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş, enkaz, deprem, fotoğraf, фото
kahramanmaraş, enkaz, deprem, fotoğraf, фото

Kahramanmaraş'ta günde 45 bin ton enkaz kaldırılıyor: 'Yaklaşık 1.5 ay içinde bitecek'

13:12 27.02.2023 (güncellendi: 13:19 27.02.2023)
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DSİ 20. Bölge Müdürü Doğru, "Şu anda iki döküm sahası var. Bir kamyon günde 8 sefer yapabiliyor. 300 kamyonumuz var. 2 bin 400 seferlik bir döküm gerçekleşiyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında günlük yaklaşık 45 bin ton moloz, hafriyat sahalarına dökülüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında günlük yaklaşık 45 bin ton moloz, hafriyat sahalarına dökülüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için çalışma yürütülüyor. - Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında günlük yaklaşık 45 bin ton moloz, hafriyat sahalarına dökülüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

© AA

DSİ'ye ait kamyon, ekskavatör ve dozerler günün erken saatlerinden itibaren müdürlük kampüsünden hareket ediyor. Kentte yıkılan binaların enkazı, iş makineleri aracılığıyla kamyonlara dolduruluyor. Molozlar kamyonlarla belirlenen hafriyat sahalarına taşınıyor. Güvenlik güçlerinin de bulunduğu alanda sahadaki diğer iş makineleri tarafından düzeltme çalışması gerçekleştiriliyor.

DSİ&#x27;ye ait kamyon, ekskavatör ve dozerler günün erken saatlerinden itibaren müdürlük kampüsünden hareket ediyor. Kentte yıkılan binaların enkazı, iş makineleri aracılığıyla kamyonlara dolduruluyor. Molozlar kamyonlarla belirlenen hafriyat sahalarına taşınıyor. Güvenlik güçlerinin de bulunduğu alanda sahadaki diğer iş makineleri tarafından düzeltme çalışması gerçekleştiriliyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

DSİ'ye ait kamyon, ekskavatör ve dozerler günün erken saatlerinden itibaren müdürlük kampüsünden hareket ediyor. Kentte yıkılan binaların enkazı, iş makineleri aracılığıyla kamyonlara dolduruluyor. Molozlar kamyonlarla belirlenen hafriyat sahalarına taşınıyor. Güvenlik güçlerinin de bulunduğu alanda sahadaki diğer iş makineleri tarafından düzeltme çalışması gerçekleştiriliyor.

© AADSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, bölge müdürlüğü kampüsünün depremin ilk saatlerinden itibaren bir lojistik üs olarak kullanıldığını söyledi.
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırılıyor: Günde 45 bin ton - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, bölge müdürlüğü kampüsünün depremin ilk saatlerinden itibaren bir lojistik üs olarak kullanıldığını söyledi.
© AAEkiplerin şu anda enkaz kaldırma faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Doğru, "Bu minvalde yaklaşık 500-550 iş makinesiyle şehirdeki enkazı belirlenen yerlere taşıyoruz. Şu anda iki döküm sahası var. Günlük yaklaşık 45 bin ton civarı bir enkazı bu döküm merkezlerine naklediyoruz. Bir kamyon günde hemen hemen 8 sefer yapabiliyor. Şu anda 300 kamyonumuz var. 2 bin 400 seferlik bir döküm gerçekleşiyor" diye konuştu.
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırılıyor: Günde 45 bin ton - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Ekiplerin şu anda enkaz kaldırma faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Doğru, "Bu minvalde yaklaşık 500-550 iş makinesiyle şehirdeki enkazı belirlenen yerlere taşıyoruz. Şu anda iki döküm sahası var. Günlük yaklaşık 45 bin ton civarı bir enkazı bu döküm merkezlerine naklediyoruz. Bir kamyon günde hemen hemen 8 sefer yapabiliyor. Şu anda 300 kamyonumuz var. 2 bin 400 seferlik bir döküm gerçekleşiyor" diye konuştu.
© AA

Yıkılacak binalarla ilgili işlemlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütüldüğünü ifade eden Doğru, müdürlük olarak lojistik destek kapsamında depremin ilk anından itibaren 2 milyon litrenin üzerinde yakıt harcandığını belirtti. Doğru, "Bu bulunduğumuz kampüste aynı zamanda tüm operatörlerin barınma ihtiyacını da karşılıyoruz. Vardiyalı bir sistem uyguluyoruz. Vardiyalı bir sistemle çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1-1.5 ay içinde şehrin tüm enkazını kaldırmış oluruz" dedi.

Yıkılacak binalarla ilgili işlemlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı&#x27;nca yürütüldüğünü ifade eden Doğru, müdürlük olarak lojistik destek kapsamında depremin ilk anından itibaren 2 milyon litrenin üzerinde yakıt harcandığını belirtti. Doğru, &quot;Bu bulunduğumuz kampüste aynı zamanda tüm operatörlerin barınma ihtiyacını da karşılıyoruz. Vardiyalı bir sistem uyguluyoruz. Vardiyalı bir sistemle çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1-1.5 ay içinde şehrin tüm enkazını kaldırmış oluruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Yıkılacak binalarla ilgili işlemlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütüldüğünü ifade eden Doğru, müdürlük olarak lojistik destek kapsamında depremin ilk anından itibaren 2 milyon litrenin üzerinde yakıt harcandığını belirtti. Doğru, "Bu bulunduğumuz kampüste aynı zamanda tüm operatörlerin barınma ihtiyacını da karşılıyoruz. Vardiyalı bir sistem uyguluyoruz. Vardiyalı bir sistemle çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1-1.5 ay içinde şehrin tüm enkazını kaldırmış oluruz" dedi.

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