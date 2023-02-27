https://sputniknews.com.tr/20230227/kahramanmarasta-43-siddetinde-deprem-1067538076.html
Kahramanmaraş'ta 4.3 şiddetinde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 şiddetinde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T09:59+0300
2023-02-27T09:59+0300
2023-02-27T10:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
kahramanmaraş
deprem
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.AFAD, depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-5-buyuklugunde-deprem-1067534806.html
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türkiye, kahramanmaraş, deprem
türkiye, kahramanmaraş, deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 şiddetinde deprem
09:59 27.02.2023 (güncellendi: 10:00 27.02.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
AFAD, depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiğini duyurdu.