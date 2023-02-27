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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/kahramanmarasta-43-siddetinde-deprem-1067538076.html
Kahramanmaraş'ta 4.3 şiddetinde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 şiddetinde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
kahramanmaraş
deprem
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.AFAD, depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-5-buyuklugunde-deprem-1067534806.html
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türkiye, kahramanmaraş, deprem
türkiye, kahramanmaraş, deprem

Kahramanmaraş'ta 4.3 şiddetinde deprem

09:59 27.02.2023 (güncellendi: 10:00 27.02.2023)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
AFAD, depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiğini duyurdu.
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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