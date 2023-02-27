Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim

Türkiye'de birçok yerde deprem oldu. Şu anda riskli yerler var. 99 depreminden sonra binalarımızda sıkıntı olmadı. Yüzde 1'lik oran. O günkü imar hukukuna göre yapılan binalarda hasar oldu. Yapı stoğunda iyileşme olduğu zaten görülüyor. Şu ana kadar bana gelen kayıp çocuk ihbarı yok. Emniyetimize, savcılığa gelmiş olabilir. Şu anda kırsalda jandarmamız, AFAD yetkililerimiz, merkezde de aynı şekilde, şu anda ulaşamadığımız hiçbir yer yok. Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu. Mezarlık alanına cenazelerimiz nakledildi. Dini hizmetler yerine getirildi. Defin gerçekleştirildi. Ne hukuki ne de dini anlamda herhangi eksiklik yapılmaksızın cenazelerimiz defnedildi. Bu süreçte sayın savcılarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.