https://sputniknews.com.tr/20230227/jorge-jesus-mac-oncesinde-uyarmis-bize-yakismaz-1067538981.html
Jorge Jesus maç öncesinde uyarmış: 'Bize yakışmaz'
Jorge Jesus maç öncesinde uyarmış: 'Bize yakışmaz'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, Konyaspor maçı öncesinde futbolculara “Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T10:23+0300
2023-02-27T10:23+0300
2023-02-27T10:50+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0a/1057256701_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e4400fd6243c2896fcfdc1bd54d36206.jpg
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u konuk etti.Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularla yaptığı toplantıda depremin acıları hala içleri sızlatırken atılacak olası gol veya gollere sevinmemelerinin daha doğru olacağını belirtti. Hürriyet'in haberine göre Jesus “Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse gollere sevinmeyecek ve hepimiz ülkeye olan saygımızı, depremde yaşananlara duyduğumuz üzüntüyü göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/besiktas---antalyaspor-macinin-0417inci-dakikasinda-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-yagdi-1067527000.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0a/1057256701_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8b9b1da411c4e5614fede70b633947fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, jorge jesus, deprem
fenerbahçe, jorge jesus, deprem
Jorge Jesus maç öncesinde uyarmış: 'Bize yakışmaz'
10:23 27.02.2023 (güncellendi: 10:50 27.02.2023) Abone ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, Konyaspor maçı öncesinde futbolculara “Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse gollere sevinmeyecek" dediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u konuk etti.
Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularla yaptığı toplantıda depremin acıları hala içleri sızlatırken atılacak olası gol veya gollere sevinmemelerinin daha doğru olacağını belirtti.
Hürriyet'in haberine
göre Jesus “Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse gollere sevinmeyecek ve hepimiz ülkeye olan saygımızı, depremde yaşananlara duyduğumuz üzüntüyü göstereceğiz
” ifadelerini kullandı.