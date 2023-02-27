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https://sputniknews.com.tr/20230227/jorge-jesus-mac-oncesinde-uyarmis-bize-yakismaz-1067538981.html
Jorge Jesus maç öncesinde uyarmış: 'Bize yakışmaz'
Jorge Jesus maç öncesinde uyarmış: 'Bize yakışmaz'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, Konyaspor maçı öncesinde futbolculara “Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T10:23+0300
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spor
fenerbahçe
jorge jesus
deprem
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u konuk etti.Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularla yaptığı toplantıda depremin acıları hala içleri sızlatırken atılacak olası gol veya gollere sevinmemelerinin daha doğru olacağını belirtti. Hürriyet'in haberine göre Jesus “Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse gollere sevinmeyecek ve hepimiz ülkeye olan saygımızı, depremde yaşananlara duyduğumuz üzüntüyü göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/besiktas---antalyaspor-macinin-0417inci-dakikasinda-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-yagdi-1067527000.html
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fenerbahçe, jorge jesus, deprem
fenerbahçe, jorge jesus, deprem

Jorge Jesus maç öncesinde uyarmış: 'Bize yakışmaz'

10:23 27.02.2023 (güncellendi: 10:50 27.02.2023)
© AAFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, Konyaspor maçı öncesinde futbolculara “Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse gollere sevinmeyecek" dediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u konuk etti.
Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularla yaptığı toplantıda depremin acıları hala içleri sızlatırken atılacak olası gol veya gollere sevinmemelerinin daha doğru olacağını belirtti.
Hürriyet'in haberine göre Jesus “Gole sevinmek her futbolcunun doğal refleksidir ancak yaşananlar ortada, kimse gollere sevinmeyecek ve hepimiz ülkeye olan saygımızı, depremde yaşananlara duyduğumuz üzüntüyü göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
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