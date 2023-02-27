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İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
izmir
deniz
vapur
arabalı vapur
yolcu gemisi
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İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edileceği bildirildi.Vapur seferlerinin dün saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyurulmuştu.
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izmir, deniz, vapur, arabalı vapur, yolcu gemisi
izmir, deniz, vapur, arabalı vapur, yolcu gemisi

İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı

09:08 27.02.2023
© İHA / İHA-AW515623İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© İHA / İHA-AW515623
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edileceği bildirildi.
Vapur seferlerinin dün saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyurulmuştu.
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