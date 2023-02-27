https://sputniknews.com.tr/20230227/izmirde-iptal-edilen-vapur-seferleri-yeniden-basladi-1067536173.html

İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T09:08+0300

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türkiye

izmir

deniz

vapur

arabalı vapur

yolcu gemisi

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İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edileceği bildirildi.Vapur seferlerinin dün saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyurulmuştu.

türkiye

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izmir, deniz, vapur, arabalı vapur, yolcu gemisi