https://sputniknews.com.tr/20230227/isvec-istihbarat-teskilati-pkk-isvecte-finanse-ediliyor--1067538392.html

İsveç İstihbarat Teşkilatı: PKK, İsveç'te finanse ediliyor

İsveç İstihbarat Teşkilatı: PKK, İsveç'te finanse ediliyor

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T10:20+0300

2023-02-27T10:20+0300

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Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama PKK'nın ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim" dedi. Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden PKK'ya haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti. İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var" ifadelerini kullanmıştı.

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