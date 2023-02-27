https://sputniknews.com.tr/20230227/isvec-istihbarat-teskilati-pkk-isvecte-finanse-ediliyor--1067538392.html
İsveç İstihbarat Teşkilatı: PKK, İsveç'te finanse ediliyor
İsveç İstihbarat Teşkilatı: PKK, İsveç'te finanse ediliyor
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T10:20+0300
2023-02-27T10:20+0300
2023-02-27T10:21+0300
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Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama PKK'nın ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim" dedi. Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden PKK'ya haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti. İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var" ifadelerini kullanmıştı.
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isveç, istihbarat, pkk
İsveç İstihbarat Teşkilatı: PKK, İsveç'te finanse ediliyor
10:20 27.02.2023 (güncellendi: 10:21 27.02.2023) Abone ol
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, PKK'nın, ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.
Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama PKK'nın ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim" dedi.
Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden PKK'ya haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.
İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var" ifadelerini kullanmıştı.