https://sputniknews.com.tr/20230227/ispanyada-savcilik-arda-turani-828-bin-euro-vergi-kacirmakla-sucladi-1067568910.html

İspanya'da savcılık Arda Turan'ı 828 bin euro vergi kaçırmakla suçladı

İspanya'da savcılık Arda Turan'ı 828 bin euro vergi kaçırmakla suçladı

İspanya'da Barselona kentindeki Esplugues 2 numaralı mahkemesinin, savcılığın yürüttüğü soruşturma sonrasında eski futbolcu Arda Turan'ı Atletico Madrid ve... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T18:11+0300

2023-02-27T18:11+0300

2023-02-27T18:12+0300

arda turan

spor

ispanya

vergi

vergi kaçırma

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Vozpopuli adlı İspanyol gazetesinin haberinde, savcılığın Arda Turan'ı 2015 ile 2016 yılları arasında 828 bin euro vergi kaçırmakla suçladığı belirtildi.Haberde, Arda Turan ile ilgili 2021 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı ve savcılığın yaptığı suçlama sonrasında Barselona'daki Esplugues 2 numaralı mahkemesinin dava açmak için ilk girişimde bulunduğu, ancak anlaşma yoluyla dava açılmadan soruşturmanın kapatılabileceği kaydedildi.İspanya'da 2015'te 499 bin 740 euro, 2016'da 328 bin 351 euro vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan'ın, ilerleyen haftalarda Barselona'ya gelerek, mahkeme huzurunda Maliye ile anlaşarak dava açılmadan çözüm bulabileceği ifade edildi.İspanyol gazetesi, hesaplarda usulsüzlük olduğuna ilişkin 2015 yılında yetkili makamlarca uyarılan Arda Turan'ın 'bunu ciddiye almayarak, gelir beyanında bulunmadığını' yazarak, şu bilgileri paylaştı:İspanya'da şimdiye kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Xabi Alonso, Marcelo, Fabio Coentrao, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Luka Modric, Javier Mascherano gibi futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho'un da aralarında olduğu futbol dünyasından çok sayıda isim, vergi kaçırma suçundan para cezası aldı.

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arda turan, ispanya, vergi, vergi kaçırma