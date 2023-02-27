https://sputniknews.com.tr/20230227/imamoglu-carsamba-1300te-acikliyoruz-istanbulu-depreme-dayanikli-kent-yapma-yolunda-bulusalim-1067576627.html

İmamoğlu: Çarşamba 13.00’te açıklıyoruz, İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım

İmamoğlu: Çarşamba 13.00’te açıklıyoruz, İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı çarşamba günü açıklayacaklarını bildirdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

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ekrem imamoğlu

deprem

türkiye

istanbul

istanbul depremi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili bir duyuruda bulundu.Çarşamba günü bir açıklama yapacaklarını belirten İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

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ekrem imamoğlu, deprem, istanbul, istanbul depremi