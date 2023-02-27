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https://sputniknews.com.tr/20230227/imamoglu-carsamba-1300te-acikliyoruz-istanbulu-depreme-dayanikli-kent-yapma-yolunda-bulusalim-1067576627.html
İmamoğlu: Çarşamba 13.00’te açıklıyoruz, İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım
İmamoğlu: Çarşamba 13.00’te açıklıyoruz, İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı çarşamba günü açıklayacaklarını bildirdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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ekrem imamoğlu
deprem
türkiye
istanbul
istanbul depremi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili bir duyuruda bulundu.Çarşamba günü bir açıklama yapacaklarını belirten İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:
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ekrem imamoğlu, deprem, istanbul, istanbul depremi
ekrem imamoğlu, deprem, istanbul, istanbul depremi

İmamoğlu: Çarşamba 13.00’te açıklıyoruz, İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım

23:30 27.02.2023 (güncellendi: 23:36 27.02.2023)
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı çarşamba günü açıklayacaklarını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu İstanbul Deprem Seferberlik Planı ile ilgili bir duyuruda bulundu.
Çarşamba günü bir açıklama yapacaklarını belirten İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00’te açıklıyoruz. Gerçek beka sorunumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul’u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım."
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