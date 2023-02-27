https://sputniknews.com.tr/20230227/ilk-belirlemelere-gore-depremde-1-milyondan-fazla-arac-hasar-gordu-1067544663.html

İlk belirlemelere göre depremde 1 milyondan fazla araç hasar gördü

İlk belirlemelere göre depremde 1 milyondan fazla araç hasar gördü

Depremzede 11 ilde bulunan 1.5 milyonu otomobil olmak üzere 3.3 milyon motorlu taşıtın üçte birinin depremler nedeniyle çeşitli derecelerde hasar gördüğü... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T11:52+0300

2023-02-27T11:52+0300

2023-02-27T11:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

araç

otomobil

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Deprem bölgesinde 3 milyondan fazla motorlu taşıtın üçte bir dolayındaki bölümünün çeşitli şekillerde hasar gördüğü belirtilirken, bunlardan kaskosu bulunanların hasar bedellerinin sigorta şirketlerince ivedilikle karşılanması talep ediliyor. Depremzede illerde büyük bölümü otomobil olmak üzere 3,3 milyon taşıt bulunuyor. Bu araçlardan kaçının deprem yüzünden hasar gördüğü ya da perte çıktığına ilişkin net sayılar önümüzdeki günlerde belli olacak. Dünya gazetesinin haberine göre şu ana kadarki gözlemlere göre hasar gören araç sayısının yaklaşık üçte bir olduğu ifade ediliyor.Mevzuat ne diyor?Zorunlu trafik sigortası, deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamıyor. Kaskoda ise durum poliçenin içeriğine göre değişiyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta kısmi hasar varsa tamir giderleri, araç pert ise yasal kesintilerden sonra rayiç bedel ödeniyor. Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor.11 ildeki taşıt sayısı11 ildeki toplam motorlu kara taşıtı sayısı Ocak 2023 sonu itibarıyla 3 milyon 298 bin 433 adet düzeyinde. Bunların 1 milyon 546 bin 280 adedini otomobiller oluşturuyor. Bu illerde toplam 717 bin 465 motosiklet, 503 bin 113 kamyonet, 311 bin 61 traktör, 117 bin 237 kamyon, 71 bin 382 minibüs, 22 bin 588 otobüs ve 9 bin 307 adet de özel amaçlı taşıt bulunuyor. En fazla araç sayısına sahip iller 750 bin 1 adetle Adana ve 601 bin 997 adetle Gaziantep olurken depremden en çok etkilenen illerden Hatay’da 557 bin 264 taşıt bulunuyor. Bu ili, 273 bin 435 taşıtla Şanlıurfa izliyor. Depremden en çok etkilenen iki ilden biri olan Kahramanmaraş’ta da 272 bin 341 motorlu kara taşıtı bulunuyor.'Kasko bedelleri hemen ödensin'MASFED Başkanı Aydın Erkoç, depremde göçük altında kalan ve diğer nedenlerle değişen oranlarda hasar görmüş ya da tümden perte çıkmış taşıtların kasko bedellerinin hak sahiplerine acilen ödenmesi çağrısı yaptı. Erkoç, şunları kaydetti: 'Milli serveti çöpe atamayız'RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı da kaskosu bulunmayan araçların onarımında depremzede yurttaşlara yardımcı olunmasını istedi. Ünaldı, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230226/enkaz-altindan-cikardigi-yarim-otomobille-trafige-cikti-tehlikeli-ama-yapacak-bir-sey-yok-1067526451.html

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türkiye, deprem, araç, otomobil