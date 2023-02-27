https://sputniknews.com.tr/20230227/hurriyet-yazari-selvi-pijamalariyla-birligine-kosan-komutan-mi-kislasindan-gec-cikti-1067536712.html
Hürriyet yazarı Selvi: Pijamalarıyla birliğine koşan komutan mı kışlasından geç çıktı?
Hürriyet yazarı Selvi: Pijamalarıyla birliğine koşan komutan mı kışlasından geç çıktı?
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 11 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından askerin bölgeye geç gönderildiği iddiasına tepki gösterdi... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T09:32+0300
2023-02-27T09:32+0300
2023-02-27T09:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
abdulkadir selvi
deprem
asker
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Deprem bölgesinde bulunan Selvi, bugünkü yazısında ordunun bölgeye ilk 48 saatte gönderilmediğine yönelik iddialar hakkında şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230224/bakan-akar-deprem-bolgesi-iskenderundaki-calismalari-inceledi-1067480320.html
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abdulkadir selvi, deprem, asker
abdulkadir selvi, deprem, asker
Hürriyet yazarı Selvi: Pijamalarıyla birliğine koşan komutan mı kışlasından geç çıktı?
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 11 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından askerin bölgeye geç gönderildiği iddiasına tepki gösterdi, "İnsanda biraz vicdan olur" dedi.
Deprem bölgesinde bulunan Selvi, bugünkü yazısında
ordunun bölgeye ilk 48 saatte gönderilmediğine yönelik iddialar hakkında şunları yazdı:
"Adana’dan helikopterle İskenderun’daki askeri birliğe geçtik. Yardımlar için lojistik merkez olarak kullanılıyor. Ama muazzam iş yapıyorlar. Hangi ruhla çalışıyorlar diye soracak olursanız, birlik komutanı, 'Depreme evimde yakalandım. Evden çıkınca ilk işimiz; eşim çocuğu aldı, arabayla memlekete gitti, ben ise ayağımda terlik, üstümde pijama ile birliğime koştum' diye anlattı. Gerisini siz hesap edin. Hani diyorlar ya 'Asker niye geç çıktı?' diye. Pijamasıyla birliğinin başına koşan komutan geç mi çıktı? Hatay Havalimanında askeri helikopterlerin pilotlarıyla tanıştım. Bir pilot, depremin ilk anlarında enkazdan çıkarılmış. Eşini güvenli bir yere gönderdikten sonra şimdi helikopteriyle yardım taşıyor. Bu pilot mu kışlasından geç çıktı? 'Asker kışlasından geç çıktı' derken insanda biraz vicdan olur."