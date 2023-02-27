https://sputniknews.com.tr/20230227/hatayin-antakya-ilcesindeki-bir-plastik-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1067570215.html

Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangına müdahale sürüyor. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T19:11+0300

2023-02-27T19:11+0300

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yangın

hatay

fabrika

türkiye

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Antakya Küçükdalyan Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan plastik kasaların yanmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar yaşandığı görüldü. Yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

hatay

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yangın, hatay, fabrika