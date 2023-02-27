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https://sputniknews.com.tr/20230227/hatayin-antakya-ilcesindeki-bir-plastik-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1067570215.html
Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangına müdahale sürüyor. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T19:11+0300
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yangın
hatay
fabrika
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Antakya Küçükdalyan Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan plastik kasaların yanmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar yaşandığı görüldü. Yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
hatay
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yangın, hatay, fabrika
yangın, hatay, fabrika

Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

19:11 27.02.2023 (güncellendi: 19:50 27.02.2023)
© AAHatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangına müdahale sürüyor.
Antakya Küçükdalyan Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan plastik kasaların yanmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar yaşandığı görüldü. Yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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