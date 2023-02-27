https://sputniknews.com.tr/20230227/hatayda-saha-arastirmasi-525-binanin-6si-kurallara-uygun-1067535187.html

Hatay'da 2019 yılında yapılan saha araştırması: 525 binanın 6’sı kurallara uygun

Hatay'da 2019 yılında yapılan saha araştırması: 525 binanın 6’sı kurallara uygun

Hatay’da 2019’da beton kalitesine yönelik yapılan saha araştırmasında, rastgele incelenen 525 binadan sadece 6’sının yönetmeliğe uygun inşa edildiği, her 3... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T07:31+0300

2023-02-27T07:31+0300

2023-02-27T07:32+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

bina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067264103_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_743e7685b50dc2dc510202048d38cc93.jpg

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre depremin yıktığı Hatay’da 4 yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr. Murat Bikçe ile Nilay Sabahoğlu tarafından gerçekleştirilen araştırma, olası depremde yaşanacak felaketi de önceden haber vermiş. Kentsel dönüşüm kapsamına alımış binaların beton numunelerinin incelenmesiyle gerçelkeştirilen araştırmada, her 3 yapından 1’inde korozyon (metalin oksitlenmesi, aşınması, paslanması) tespit edilirken, sadece 16 yapının beton basınç dayanımının standartlara uygun olduğu saptanmış.Araştırma kapsamında incelemeye alınan binaların, yaşı, projeleri, beton basınç dayanımı, donatı tipi ve korozyon oranına yönelik tespit ve testler yapılırken, incelenen 25 yapıdan sadece yüzde 6.4’ünün projesinin olduğu bilgisine yer verildi. 1 Nisan 2019’a kadar 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli yapı” olarak değerlendirilerek kentsel dönüşüme girmiş binaların 525’inin beton kalitesinin incelendiği çalışmada, elde edilen sonuçlar şöyle kayda geçmiş:‘Korozyon saptandı’‘Az katlılar da riskli’İncelemeye alınan 525 yapı numunesinden büyük çoğunluğunun, ortalama basınç dayanımlarının, ilgili standart ve yönetmelik şartlarını sağlamadığı belirtilen araştırmada ayrıca şu tespitlere yer veriliyor:Prof.Dr. Murat Bikçe ile Nilay Sabahoğlu tarafından yapılan araştırmada aktif fayların etkisindeki Hatay’da can ve mal kayıplarını azaltmak için yapıların acilen depreme dayanıklı hale dönüştürülmesi konusunda da uyarılar yer alıyor.‘Beton kalitesi düşük’Araştırma kapsamında 1960-2005 yılları arasında 5-15 MPa, yani düşük beton basınç dayanımlı binalar inşa edildiği vurgulanarak şu ifadelere yer veriliyor:

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, deprem, bina