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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/hatayda-hayvanlar-enkazlar-arasinda-karnini-doyurmaya-calisiyor-haytaptan-mama-gonderin-cagrisi-1067543138.html
Hatay’da hayvanlar enkaz arasında karnını doyurmaya çalışıyor: HAYTAP’tan ‘mama gönderin’ çağrısı
Hatay’da hayvanlar enkaz arasında karnını doyurmaya çalışıyor: HAYTAP’tan ‘mama gönderin’ çağrısı
40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından imkânı olan birçok kişi terk etti. Sessiz ve boş sokaklarda kalan hayvanlar ise enkazlar... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T11:41+0300
2023-02-27T11:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
antakya
deprem
kedi
köpek
haytap
hayvan hakları derneği (haytap)
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Depremlerin ardından 11 ildeki afet bölgelerine insani yardım seferberliği devam ediyor. Depremlerin ilk günlerinden itibaren hayvanseverler de çeşitli kuruluşlar üzerinden bölgede yoğun faaliyet gösteriyor. Ancak yardımlar devam etse de Hatay’ın birçok noktasında boşalan sokaklarda sahipsiz kediler ve köpekler kaldı. Eski günlerdeki gibi bölge sakinlerinin ya da sahiplerinin besleyemediği hayvanların toz içinde ve aç olduğu görüldü.Bu konuda Sputnik’in ulaştığı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Saha Sorumlusu Zuhal Arslan kendisinin de Hatay’da olduğunu ifade ederek bölgeye daha fazla mama gönderilmesi konusunda çağrı yaptı. Birçok gönüllü ile bölgedeki hayvanları beslemeye çalıştıklarını ifade eden Arslan enkazların yanlarına da mama bıraktıklarını ifade etti.Öte yandan Hatay’da bazı bölgelerde sokak hayvanlarının belediyelerce toplandığı ve belirli olmayan bir noktaya götürüldüğü de öne sürülüyor. Arslan bu konunun takipçisi olduklarını da belirtti.
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Turan Salcı
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hatay, antakya, deprem, kedi, köpek, haytap, hayvan hakları derneği (haytap)
hatay, antakya, deprem, kedi, köpek, haytap, hayvan hakları derneği (haytap)

Hatay’da hayvanlar enkaz arasında karnını doyurmaya çalışıyor: HAYTAP’tan ‘mama gönderin’ çağrısı

11:41 27.02.2023 (güncellendi: 11:49 27.02.2023)
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından imkânı olan birçok kişi terk etti. Sessiz ve boş sokaklarda kalan hayvanlar ise enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) bölgeye mama gönderilmesi konusunda çağrı yaptı.
Depremlerin ardından 11 ildeki afet bölgelerine insani yardım seferberliği devam ediyor. Depremlerin ilk günlerinden itibaren hayvanseverler de çeşitli kuruluşlar üzerinden bölgede yoğun faaliyet gösteriyor. Ancak yardımlar devam etse de Hatay’ın birçok noktasında boşalan sokaklarda sahipsiz kediler ve köpekler kaldı. Eski günlerdeki gibi bölge sakinlerinin ya da sahiplerinin besleyemediği hayvanların toz içinde ve aç olduğu görüldü.
Bu konuda Sputnik’in ulaştığı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Saha Sorumlusu Zuhal Arslan kendisinin de Hatay’da olduğunu ifade ederek bölgeye daha fazla mama gönderilmesi konusunda çağrı yaptı. Birçok gönüllü ile bölgedeki hayvanları beslemeye çalıştıklarını ifade eden Arslan enkazların yanlarına da mama bıraktıklarını ifade etti.
Öte yandan Hatay’da bazı bölgelerde sokak hayvanlarının belediyelerce toplandığı ve belirli olmayan bir noktaya götürüldüğü de öne sürülüyor. Arslan bu konunun takipçisi olduklarını da belirtti.
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay'da toz bulutları ve sessizlik hakim
Hatay'da toz bulutları ve sessizlik hakim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
Hatay'da toz bulutları ve sessizlik hakim
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
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