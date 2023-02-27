https://sputniknews.com.tr/20230227/hatayda-hayvanlar-enkazlar-arasinda-karnini-doyurmaya-calisiyor-haytaptan-mama-gonderin-cagrisi-1067543138.html

Hatay’da hayvanlar enkaz arasında karnını doyurmaya çalışıyor: HAYTAP’tan ‘mama gönderin’ çağrısı

Hatay’da hayvanlar enkaz arasında karnını doyurmaya çalışıyor: HAYTAP’tan ‘mama gönderin’ çağrısı

40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından imkânı olan birçok kişi terk etti. Sessiz ve boş sokaklarda kalan hayvanlar ise enkazlar... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T11:41+0300

2023-02-27T11:41+0300

2023-02-27T11:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

antakya

deprem

kedi

köpek

haytap

hayvan hakları derneği (haytap)

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Depremlerin ardından 11 ildeki afet bölgelerine insani yardım seferberliği devam ediyor. Depremlerin ilk günlerinden itibaren hayvanseverler de çeşitli kuruluşlar üzerinden bölgede yoğun faaliyet gösteriyor. Ancak yardımlar devam etse de Hatay’ın birçok noktasında boşalan sokaklarda sahipsiz kediler ve köpekler kaldı. Eski günlerdeki gibi bölge sakinlerinin ya da sahiplerinin besleyemediği hayvanların toz içinde ve aç olduğu görüldü.Bu konuda Sputnik’in ulaştığı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Saha Sorumlusu Zuhal Arslan kendisinin de Hatay’da olduğunu ifade ederek bölgeye daha fazla mama gönderilmesi konusunda çağrı yaptı. Birçok gönüllü ile bölgedeki hayvanları beslemeye çalıştıklarını ifade eden Arslan enkazların yanlarına da mama bıraktıklarını ifade etti.Öte yandan Hatay’da bazı bölgelerde sokak hayvanlarının belediyelerce toplandığı ve belirli olmayan bir noktaya götürüldüğü de öne sürülüyor. Arslan bu konunun takipçisi olduklarını da belirtti.

hatay

antakya

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2023

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hatay, antakya, deprem, kedi, köpek, haytap, hayvan hakları derneği (haytap)