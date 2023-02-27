Hatay’da hayvanlar enkaz arasında karnını doyurmaya çalışıyor: HAYTAP’tan ‘mama gönderin’ çağrısı
11:41 27.02.2023 (güncellendi: 11:49 27.02.2023)
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
Özel
40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından imkânı olan birçok kişi terk etti. Sessiz ve boş sokaklarda kalan hayvanlar ise enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) bölgeye mama gönderilmesi konusunda çağrı yaptı.
Depremlerin ardından 11 ildeki afet bölgelerine insani yardım seferberliği devam ediyor. Depremlerin ilk günlerinden itibaren hayvanseverler de çeşitli kuruluşlar üzerinden bölgede yoğun faaliyet gösteriyor. Ancak yardımlar devam etse de Hatay’ın birçok noktasında boşalan sokaklarda sahipsiz kediler ve köpekler kaldı. Eski günlerdeki gibi bölge sakinlerinin ya da sahiplerinin besleyemediği hayvanların toz içinde ve aç olduğu görüldü.
Bu konuda Sputnik’in ulaştığı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Saha Sorumlusu Zuhal Arslan kendisinin de Hatay’da olduğunu ifade ederek bölgeye daha fazla mama gönderilmesi konusunda çağrı yaptı. Birçok gönüllü ile bölgedeki hayvanları beslemeye çalıştıklarını ifade eden Arslan enkazların yanlarına da mama bıraktıklarını ifade etti.
Öte yandan Hatay’da bazı bölgelerde sokak hayvanlarının belediyelerce toplandığı ve belirli olmayan bir noktaya götürüldüğü de öne sürülüyor. Arslan bu konunun takipçisi olduklarını da belirtti.
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay'da toz bulutları ve sessizlik hakim
Hatay'da toz bulutları ve sessizlik hakim
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıHatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
Hatay’da hayvanlar enkazlar arasında karnını doyurmaya çalışıyor
© Sputnik / Turan Salcı