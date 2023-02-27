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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/hatayda-bugunden-itibaren-173-binanin-enkazi-kaldirilacak-1067532028.html
Hatay'da bugünden itibaren 173 binanın enkazı kaldırılacak
Hatay'da bugünden itibaren 173 binanın enkazı kaldırılacak
Hatay Valiliği, 27 Şubat itibariyle173 binanın enkazının kaldırılacağını bildirdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
hatay valiliği
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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının bugünden itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır" denildi.
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hatay, hatay valiliği, enkaz
hatay, hatay valiliği, enkaz

Hatay'da bugünden itibaren 173 binanın enkazı kaldırılacak

00:18 27.02.2023 (güncellendi: 00:25 27.02.2023)
© Sputnik / Turan SalcıHatay'da toz bulutları ve sessizlik hakim
Hatay'da toz bulutları ve sessizlik hakim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Turan Salcı
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Hatay Valiliği, 27 Şubat itibariyle173 binanın enkazının kaldırılacağını bildirdi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının bugünden itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır" denildi.
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