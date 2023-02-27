https://sputniknews.com.tr/20230227/hatayda-bugunden-itibaren-173-binanin-enkazi-kaldirilacak-1067532028.html
Hatay'da bugünden itibaren 173 binanın enkazı kaldırılacak
Hatay'da bugünden itibaren 173 binanın enkazı kaldırılacak
Hatay Valiliği, 27 Şubat itibariyle173 binanın enkazının kaldırılacağını bildirdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T00:18+0300
2023-02-27T00:18+0300
2023-02-27T00:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
hatay valiliği
enkaz
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067382163_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b4bc99e575d4988cb2c7b0b830276916.jpg
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının bugünden itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır" denildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, hatay valiliği, enkaz
hatay, hatay valiliği, enkaz
Hatay'da bugünden itibaren 173 binanın enkazı kaldırılacak
00:18 27.02.2023 (güncellendi: 00:25 27.02.2023) Abone ol
Hatay Valiliği, 27 Şubat itibariyle173 binanın enkazının kaldırılacağını bildirdi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada yer verilen listedeki
173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının bugünden itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır"
denildi.