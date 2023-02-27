https://sputniknews.com.tr/20230227/goruntulu-online-toplantiya-dustan-katilan-romanyada-meclis-uyesi-kamerasini-acik-unuttu-1067548929.html

Romanya'da görüntülü online toplantıya duştan katılan meclis üyesi kamerasını açık unuttu

Romanya'da görüntülü online toplantıya duştan katılan meclis üyesi kamerasını açık unuttu

Romanya'da bir meclis üyesi, internet üzerinden gerçekleştirilen bir toplantıya duştan katıldı. Kamerasının kapalı olduğunu zanneden ancak durumun böyle... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T12:42+0300

2023-02-27T12:42+0300

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yaşam

romanya

meclis

zoom

online

görüşme

görüntülü görüşme

toplantı

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Koronavirüs salgınından bu yana hayatımızın önemli bir parçası haline gelen Zoom toplantılarına üstte gömlek alt kısımda pijama giyerek katılmak yaygın bir uygulama olarak kabul ediliyor. Ancak bu durum kimi zaman bazı kazalara da neden oluyor.Romanya'da meclis üyesi Alberto-Iosif Caraian, online olarak Zoom üzerinden düzenlenen bir toplantıya duştayken, üzerinde herhangi bir kıyafet olmadan katıldı. Uzun bir süre boyunca kamerasının açık olduğunu fark etmeyen Caraian, evden çalışanların en büyük kabusunu yaşadı. Dakikalar boyunca meclis üyeleri arasında gülüşmelere neden olan Sosyal Demokrat Parti üyesi Caraian, durumu fark edince kamerasını kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı.Katılımcılar Caraian kamerasını kapatması çağrısında bulunurken, meclis üyesi bilgisayarının yönünü değiştirmeyi denedi ancak ıslak vücudu ve çenesinden damlayan su damlaları kameradan kaçamadı. Caraian, "Kapatamıyorum, gerçekten görüşmeyi sonlandıramıyorum. Çok özür dilerim. Kötü bir soğuk algınlığım var ama görüşmeyi nasıl kapatacağımı bilmiyorum" dedi.Bir süre sonra Zoom görüşmesinden çıkmayı başaran meclis üyesi, ilerleyen dakikalarda toplantıya giyinik halde katıldı. Facebook sayfası üzerinden özür mesajı yayınlayan meclis üyesi Caraian, "Teknoloji hala bize oyunlar oynuyor. Ne yazık ki acele işe şeytan karıştı! Bu talihsiz olay nedeniyle özür diliyorum. Herkesten bir kez daha özür dilerim" dedi.

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romanya, meclis, zoom, online, görüşme, görüntülü görüşme, toplantı