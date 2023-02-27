https://sputniknews.com.tr/20230227/gizlilik-karari-bulunan-hiranur-vakfindaki-cinsel-istismar-davasinin-ikinci-durusmasi-basladi-1067549079.html

Gizlilik kararı bulunan Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istismar davasının ikinci duruşması başladı

Gizlilik kararı bulunan Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istismar davasının ikinci duruşması başladı

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nda yaşanan, H.K.G.’nin 6 yaşında “evlendirilmesi” ve cinsel istismara uğraması ile ilgili yayın yasağı getirilen... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T12:45+0300

2023-02-27T12:45+0300

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türkiye

hiranur vakfı

dava

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Hiranur Vakfı'ndaki “cinsel istismar” davasında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, “evlendirildiği” Kadir İstekli’nin ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 30 Ocak’ta görülen duruşmasında mahkeme heyeti, yayın yasağı ve duruşmaya gizlilik kararı getirmişti.Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2. duruşma öncesi adliye önünde farklı gruplar toplandı. Olayı protesto için eylem yapanların yanı sıra Hiranur Vakfı Üyeleri de adliye önüne geldi. Vakıf üyelerinden destek için gelen bir grup adliye önünde bekledikten sonra polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Gruplar nedeniyle, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

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