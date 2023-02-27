https://sputniknews.com.tr/20230227/gezide-hayatini-kaybeden-ahmet-atakanin-agabeyi-depremzede-oldugumuz-icin-ev-vermek-istemediler-1067601056.html

Gezi'de hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ağabeyi: ‘Depremzede olduğumuz için ev vermek istemediler’

Gezi'de hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ağabeyi: ‘Depremzede olduğumuz için ev vermek istemediler’

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programına, Gezi eylemlerinden hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın depremzede ağabeyi Zafer Atakan... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T21:43+0300

2023-02-27T21:43+0300

2023-02-28T13:57+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

ahmet atakan

deprem

taraftar

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Gezi'de hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ağabeyi: ‘Depremzede olduğumuz için ev vermek istemediler’ Gezi'de hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ağabeyi: ‘Depremzede olduğumuz için ev vermek istemediler’

Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programının bugünkü konukları Gezi Eylemleri’nde hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ağabeyi Zafer Atakan ve Gazeteci Lûbe Ayar oldu. Ahmet Atakan, deprem sonrasında taşındıkları Edirne’de kendilerine ev verilmediğini anlatırken, Lûbe Ayar ise Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki taraftar tezahüratlarını yorumladı.Zafer Atakan: ‘Depremzede olduğumuz için ev vermek istemediler’Antakya’da yaşadıkları ev yıkıldıktan sonra Edirne’ye giden ancak burada ev bulmakta zorlanan Atakan Ailesi yaşadıklarını anlattı. Depremzede oldukları için kendilerine ev verilmediğini söyleyen Atakan, Edirne Ticaret Odası’nın kendileriyle iletişime geçtiğini, depremzedelere ev vermeyen emlakçı ve ev sahipleri için cezai müeyyide uygulayacakları sözünü aldığını aktardı. Zafer Atakan yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:‘İlk süreçte biliyorsunuz depremi yaşadıktan sonra anca beşinci gün Antakya’dan çıkabildik. Arabalarımızda benzin yoktu. Abim Edirne’den Hatay’a yetişene kadar yardım ekipleri anca ulaştı. Burada bir otele yerleştirdiler bizi. Tabii bir yandan ev arama sürecine girdik. İlk etapta olay sıcak olduğundan emlakçılar iyi niyetli yaklaştı. Ancak gün geçtikçe tavırları değişti ve bunu fırsata çevirmek isteyenler oldu. Depremzede olduğumuz için ev vermediler. Çeşitli bahaneler sundular. En sonda bu durum yaşanınca arka arkaya sosyal medyada paylaştım. Burada Edirne Belediyesinden ticaret odasına kadar çok kişi ulaştı. Bugün ticaret odası tarafından davet edildik. Sadık Irmak Beyefendi bizden bu emlakçıların isimlerini istedi. İlettik. Tamamıyla ilgili cezai yaptırım uygulanacak. Muhtemelen şu an parayı veriyorlar ama ileride ödeme sıkıntısı çekecekler diye düşündüklerini varsayıyorum. Bu yüzden olabilir.Şimdi Edirne Belediyesi’nden başkan yardımcısı Ertuğrul hoca sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Adresin Otel’de kalıyoruz şu an. Ev konusunda belediye yardımcı oldu. Burada 5 aileyiz ve toplamda 15 kişiyiz. Üç daireye ihtiyacımız oldu. Üçüncü daireyi kiralamaya çalışırken bu hadise yaşandı. Bir daire konusunda belediye yardımcı oldu, bir daireyi kendi imkanlarımızla tuttuk. Üçüncüde bu durum yaşandı. Maalesef durum bu. Dayanışma içerisinde olan, acımızı paylaşan, destek olan binlerce insan var ama maalesef bazı insanların kamera karşısında şov yaptığını söyleyebilirim.Paylaştığım tweetin altına yüzlerce mesaj geldi, kendi ülkemizde mülteci gibi hissediyoruz diyorlar. Çok kişi bunu yaşamış. Biz de elimizden geldiğince o insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.’Lube Ayar: ‘Taraftar unutmaz’Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları stadyumda ‘hükûmet istifa’ sloganları attı. Bunun üzerine ilk büyük tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Bazı kulüpler de taraftarın istifa çağrısını eleştiren açıklamalarda bulundu. Gazeteci Lûbe Ayar, tribünleri susturmanın mümkün olmadığı kanaatinde.Taraftarın hafızasının doğası gereği güçlü olduğunu söyleyen Ayar, 99 depremi sonrası yaşadıklarını da anlattı ve şöyle konuştu:‘Taraftar unutmaz. Kim oyuna girdi, kim oyundan çıktı onu hatırlayan insanlar bunlar. Fenerbahçe taraftarı unuttu mu? Unutmadı. Hiç beklemediğin yerde yüzüne bağrılır senin. Bu görmediğimiz bir şey. 99 depreminde Kocaeli’de öğrenciydim, 15 bin insan öldü allak bullak olduk. 10 yıl boyunca başka bir şey konuşamadık. Bu bambaşka bir şey, kıyamet gibi. Bırakın insanlar öfkelensin, bağırsın. Bu ülke bu utancı nasıl atacak üzerinden? Ölelim mi üzüntüden, endişeden?’

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2023

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