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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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politika
mehmet muharrem kasapoğlu
maç
istifa
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray
gençlik ve spor bakanlığı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi.Bakan Kasapoğlu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı:
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mehmet muharrem kasapoğlu, maç, istifa, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, gençlik ve spor bakanlığı
mehmet muharrem kasapoğlu, maç, istifa, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, gençlik ve spor bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir

12:24 27.02.2023 (güncellendi: 12:38 27.02.2023)
© İHA / SERCAN KURBANGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© İHA / SERCAN KURBAN
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi.
Bakan Kasapoğlu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı:
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