https://sputniknews.com.tr/20230227/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-spor-sahalari-siyaset-alanlari-degildir-1067547397.html

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T12:24+0300

2023-02-27T12:24+0300

2023-02-27T12:38+0300

politika

mehmet muharrem kasapoğlu

maç

istifa

beşiktaş

fenerbahçe

galatasaray

gençlik ve spor bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0a/1064405541_0:57:1079:664_1920x0_80_0_0_38b68c80b922b19e0a4de9a3db5cca74.jpg

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi.Bakan Kasapoğlu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet muharrem kasapoğlu, maç, istifa, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, gençlik ve spor bakanlığı