https://sputniknews.com.tr/20230227/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-spor-sahalari-siyaset-alanlari-degildir-1067547397.html
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:24+0300
2023-02-27T12:24+0300
2023-02-27T12:38+0300
politika
mehmet muharrem kasapoğlu
maç
istifa
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray
gençlik ve spor bakanlığı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi.Bakan Kasapoğlu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı:
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mehmet muharrem kasapoğlu, maç, istifa, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, gençlik ve spor bakanlığı
mehmet muharrem kasapoğlu, maç, istifa, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, gençlik ve spor bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
12:24 27.02.2023 (güncellendi: 12:38 27.02.2023) Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi.
Bakan Kasapoğlu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı: