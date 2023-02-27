https://sputniknews.com.tr/20230227/fsm-koprusunde-kamyonetin-kasasinda-arac-tasidi-1067555100.html
FSM Köprüsü’nde kamyonetin kasasında araç taşıdı
FSM Köprüsü’nde kamyonetin kasasında araç taşıdı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında taşınan araç görenleri şaşkına çevirdi. İlginç anlar kameralara... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T14:00+0300
2023-02-27T14:00+0300
2023-02-27T14:00+0300
yaşam
türkiye
kamyonet
kasa
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FSM Köprüsü Edirne istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, kamyonetin kasasına yerleştirilerek taşınan araba şaşkınlığı yaşadı. Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı. Sürücüler o anları kaydederken, akıllarla ise Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynırının üstüne bırakılan araba geldi.
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türkiye, kamyonet, kasa
FSM Köprüsü’nde kamyonetin kasasında araç taşıdı
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında taşınan araç görenleri şaşkına çevirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.
FSM Köprüsü Edirne istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, kamyonetin kasasına yerleştirilerek taşınan araba şaşkınlığı yaşadı.
Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı.
Sürücüler o anları kaydederken, akıllarla ise Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynırının üstüne bırakılan araba geldi.