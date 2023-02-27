https://sputniknews.com.tr/20230227/erzurumspor-buyuk-ve-guclu-turkiyemizin-tarafinda-olacagiz-1067532645.html
Erzurumspor: Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız
Erzurumspor: Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız
Erzurumspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Biz, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin yanında, büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız"... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T01:00+0300
2023-02-27T01:00+0300
2023-02-27T01:01+0300
spor
büyükşehir belediye erzurumspor
taraftar
hükümet
istifa
açıklama
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067532731_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be32ce123c26a1b3c003fd8f4e29f9ce.jpg
Erzurumspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Anadolu'nun ön sözü ve Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un yeşil sahalardaki temsilcisi Erzurumspor'un camiası ve taraftarı, devletimizin ve aziz milletimizin daima yanındadır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Kayserispor, Konyaspor ve Corendon Alanyaspor yönetimlerinden tepki açıklamaları gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230226/alanyaspor-futbola-siyaset-sokma-cabasi-icinde-olanlari-siddetle-kiniyoruz-1067531228.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067532731_172:0:1132:720_1920x0_80_0_0_325d25d3e32e5092b630e31ab7ee034a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
büyükşehir belediye erzurumspor, taraftar, hükümet, istifa, açıklama, futbol
büyükşehir belediye erzurumspor, taraftar, hükümet, istifa, açıklama, futbol
Erzurumspor: Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız
01:00 27.02.2023 (güncellendi: 01:01 27.02.2023) Abone ol
Erzurumspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Biz, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin yanında, büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" denildi.
Erzurumspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Anadolu'nun ön sözü ve Cumhuriyetimizi kuran şehir Erzurum'un yeşil sahalardaki temsilcisi Erzurumspor'un camiası ve taraftarı, devletimizin ve aziz milletimizin daima yanındadır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Asrın felaketi diye adlandırdığımız bir afeti henüz yaşamışken, kaybettiğimiz insanların yasını tutarken, acılarımız tazeyken, yaralarımızı sarmak için hep birlikte millet olarak var gücümüzle omuz omuza vermişken, devletimiz tüm imkanlarını tüm görevlileriyle seferber etmişken, bu ortamda acılarımızı hep birlikte sarmak yerine tribünlere siyaset bulaştırarak Türk futbolunu kendi emellerine alet etmek isteyenleri tarih ve aziz milletimiz asla affetmeyecektir. Cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin çeşitli siyasi düşüncelere sahip insanlarımızın sadece armaya gönül verdiği, takımının renkleri altında birleştiği bu sektörde asla olmaması gereken bu etik dışı planlı provokasyonu kınıyoruz. Biz, dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin yanında, büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız."
Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Kayserispor, Konyaspor ve Corendon Alanyaspor yönetimlerinden tepki açıklamaları gelmişti.