Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230227/enkazdan-kurtarilan-hayvanlar-yeni-yuvalarini-ariyor-1067554002.html
Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor
Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkazdan kurtarılarak Gaziantep'te çadırdan yapılan Hayvan Tedavi ve Kurtarma Merkezi'ne getirilen kedi... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T13:47+0300
2023-02-27T13:52+0300
multimedya
fotoğraf
kedi
köpek
enkaz
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067553830_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93bed998f7b6beaec098ab35553572f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067553830_149:0:1109:720_1920x0_80_0_0_044e2833a41510c1f2e24f5ce0d27f9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, фото, kedi, köpek, enkaz, deprem
fotoğraf, фото, kedi, köpek, enkaz, deprem

Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor

13:47 27.02.2023 (güncellendi: 13:52 27.02.2023)
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkazdan kurtarılarak Gaziantep'te çadırdan yapılan Hayvan Tedavi ve Kurtarma Merkezi'ne getirilen kedi ve köpekler, yeni sahiplerini bekliyor.
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkazdan kurtarılarak Gaziantep'te çadırdan yapılan Hayvan Tedavi ve Kurtarma Merkezine getirilen kedi ve köpekler, yeni sahiplerini bekliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurdağı ilçesinde oluşturulan sahra hayvan hastanesine, kentin yanı sıra çevre illerde enkazdan çıkarılan hayvanlar getiriliyor. Burada ekipler tarafından özenle tedavi edilen hayvanlara, rehabilitasyon sürecinin ardından yeni yuva aranıyor.
Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde enkazdan kurtarılarak Gaziantep'te çadırdan yapılan Hayvan Tedavi ve Kurtarma Merkezine getirilen kedi ve köpekler, yeni sahiplerini bekliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurdağı ilçesinde oluşturulan sahra hayvan hastanesine, kentin yanı sıra çevre illerde enkazdan çıkarılan hayvanlar getiriliyor. Burada ekipler tarafından özenle tedavi edilen hayvanlara, rehabilitasyon sürecinin ardından yeni yuva aranıyor.
© AADoğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, tüm canların kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, tüm canların kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
© AAÖzsöyler, depremin ardından merkezde 63 kişiden oluşan ekiple hayvanlara bakım ve tedavi hizmeti verdiklerini belirtti. Gaziantep dışında çevre illerden de can dostların tedavisine koştuklarını dile getiren Özsöyler, şöyle devam etti: "Kendi alanımızı kontrol altına aldıktan sonra bir ekibimizi Kahramanmaraş'a gönderdik. Kahramanmaraş'ta barınaktaki hayvanların tedavilerini, yemlemelerini yaptık. Orada ekip bırakarak birkaç gün oranın sürdürülebilirliğini sağladık. Daha sonra İslahiye'ye geldik. İslahiye'deki hayvanların tedavilerini, yemlemelerini yaptık."
Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Özsöyler, depremin ardından merkezde 63 kişiden oluşan ekiple hayvanlara bakım ve tedavi hizmeti verdiklerini belirtti. Gaziantep dışında çevre illerden de can dostların tedavisine koştuklarını dile getiren Özsöyler, şöyle devam etti: "Kendi alanımızı kontrol altına aldıktan sonra bir ekibimizi Kahramanmaraş'a gönderdik. Kahramanmaraş'ta barınaktaki hayvanların tedavilerini, yemlemelerini yaptık. Orada ekip bırakarak birkaç gün oranın sürdürülebilirliğini sağladık. Daha sonra İslahiye'ye geldik. İslahiye'deki hayvanların tedavilerini, yemlemelerini yaptık."
© AAÖzsöyler, enkazdan yaralı kurtarılan hayvanların bakımlarını yaptıklarını, tedavi edilen hayvanların sağlığına kavuşmaya başladığını anlattı.
Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Özsöyler, enkazdan yaralı kurtarılan hayvanların bakımlarını yaptıklarını, tedavi edilen hayvanların sağlığına kavuşmaya başladığını anlattı.
© AANurdağı'ndan kendilerine gelen bir kedinin sezaryenle doğum yaptığını aktaran Özsöyler, "Bu kedi üç yavrusuyla sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Biz buraya bu çadırı kurduk. Burayı tam teşekküllü bir sahra hastanesi gibi düşünün. Burada tüm muayeneleri, operasyonları yapabiliyoruz ama büyük operasyonlar gerektiği zaman da ana merkezimiz olan Gaziantep'e götürüyoruz" diye konuştu. Özsöyler, bu süreçte yaklaşık 140 hayvanı tedavi ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bunların şu anda barınağımızda tedavileri sürüyor çünkü hayvanların bazılarında psikolojik bozukluklar vardı. Bunların da rehabilite edilmesi gerekiyor. Bunları da rehabilite ediyoruz. Hayvanlar ilk geldiklerinde birkaç gün yem almadılar çünkü tedirgin olmuşlardı. Genel durumları biraz bozuktu, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Agresif hareketler yapıyorlardı. Biz de önce bunları düzelttik. Şu anda hepsi normale dönüyor. Daha sonra bunları yavaş yavaş sahiplendireceğiz."
Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Nurdağı'ndan kendilerine gelen bir kedinin sezaryenle doğum yaptığını aktaran Özsöyler, "Bu kedi üç yavrusuyla sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Biz buraya bu çadırı kurduk. Burayı tam teşekküllü bir sahra hastanesi gibi düşünün. Burada tüm muayeneleri, operasyonları yapabiliyoruz ama büyük operasyonlar gerektiği zaman da ana merkezimiz olan Gaziantep'e götürüyoruz" diye konuştu. Özsöyler, bu süreçte yaklaşık 140 hayvanı tedavi ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bunların şu anda barınağımızda tedavileri sürüyor çünkü hayvanların bazılarında psikolojik bozukluklar vardı. Bunların da rehabilite edilmesi gerekiyor. Bunları da rehabilite ediyoruz. Hayvanlar ilk geldiklerinde birkaç gün yem almadılar çünkü tedirgin olmuşlardı. Genel durumları biraz bozuktu, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Agresif hareketler yapıyorlardı. Biz de önce bunları düzelttik. Şu anda hepsi normale dönüyor. Daha sonra bunları yavaş yavaş sahiplendireceğiz."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала