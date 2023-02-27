Enkazdan kurtarılan hayvanlar yeni yuvalarını arıyor

© AA Nurdağı'ndan kendilerine gelen bir kedinin sezaryenle doğum yaptığını aktaran Özsöyler, "Bu kedi üç yavrusuyla sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Biz buraya bu çadırı kurduk. Burayı tam teşekküllü bir sahra hastanesi gibi düşünün. Burada tüm muayeneleri, operasyonları yapabiliyoruz ama büyük operasyonlar gerektiği zaman da ana merkezimiz olan Gaziantep'e götürüyoruz" diye konuştu. Özsöyler, bu süreçte yaklaşık 140 hayvanı tedavi ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Bunların şu anda barınağımızda tedavileri sürüyor çünkü hayvanların bazılarında psikolojik bozukluklar vardı. Bunların da rehabilite edilmesi gerekiyor. Bunları da rehabilite ediyoruz. Hayvanlar ilk geldiklerinde birkaç gün yem almadılar çünkü tedirgin olmuşlardı. Genel durumları biraz bozuktu, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Agresif hareketler yapıyorlardı. Biz de önce bunları düzelttik. Şu anda hepsi normale dönüyor. Daha sonra bunları yavaş yavaş sahiplendireceğiz."