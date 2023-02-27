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Edirne'de ortaokulda okuyan kız öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı
Edirne'de ortaokulda okuyan kız öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı
Edirne'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı. Yaralanın öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, Şüpheli kız öğrenci... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T17:07+0300
2023-02-27T17:07+0300
yaşam
edirne
bıçaklama
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Edirne'de, öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci bıçakla yaralandı.Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F., bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
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edirne, bıçaklama
edirne, bıçaklama

Edirne'de ortaokulda okuyan kız öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı

17:07 27.02.2023
© FotoğrafEdirne'de ortaokulda okuyan kız öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı
Edirne'de ortaokulda okuyan kız öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Fotoğraf
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Edirne'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı. Yaralanın öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, Şüpheli kız öğrenci polis merkezine götürüldü.
Edirne'de, öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci bıçakla yaralandı.
Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F., bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
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