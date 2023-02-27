https://sputniknews.com.tr/20230227/edirnede-ortaokulda-okuyan-kiz-ogrenci-5-ogrenciyi-bicakla-yaraladi-1067565722.html

Edirne'de ortaokulda okuyan kız öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı

Edirne'de ortaokulda okuyan kız öğrenci, 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı

Edirne'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı. Yaralanın öğrenciler hastanede tedavi altına alınırken, Şüpheli kız öğrenci... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T17:07+0300

2023-02-27T17:07+0300

2023-02-27T17:07+0300

yaşam

edirne

bıçaklama

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Edirne'de, öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci bıçakla yaralandı.Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F., bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

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