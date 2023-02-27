https://sputniknews.com.tr/20230227/diyarbakirda-bir-kadin-geliniyle-birlikte-tacizine-ugradigi-adami-vurdu-1067534707.html

Diyarbakır'da bir kadın, geliniyle birlikte tacizine uğradığı adamı vurdu

Diyarbakır'da bir kadın, geliniyle birlikte tacizine uğradığı adamı vurdu

Diyarbakır'da N.G. adlı bir kadın, gelini L.K. ile sokakta yürürken, iddiaya göre kendilerini sözlü taciz eden R.D. adlı erkeği tabancayla omzundan ve... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T06:48+0300

2023-02-27T06:48+0300

2023-02-27T06:48+0300

türkiye

diyarbakır

kadın

taciz

silah

yaralama

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Diyarbakır'daki olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde yaşandı.N.G., gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre yanlarına gelen R.D. tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine evine giden N.G., yanına aldığı tabanca ile dolaşırken, taciz şüphelisiyle karşılaştı. Çantasından silahı çıkaran N.G.'nin açtığı ateş sonucu R.D., omzuna ve bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Vurulan taciz şüphelisi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, o anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı R.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. N.G. ise tabancayla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. N.G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde vurduğu kişinin kendisi ile gelinini sözlü olarak taciz ettiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

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diyarbakır, kadın, taciz, silah, yaralama