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https://sputniknews.com.tr/20230227/diyarbakirda-bir-kadin-geliniyle-birlikte-tacizine-ugradigi-adami-vurdu-1067534707.html
Diyarbakır'da bir kadın, geliniyle birlikte tacizine uğradığı adamı vurdu
Diyarbakır'da bir kadın, geliniyle birlikte tacizine uğradığı adamı vurdu
Diyarbakır'da N.G. adlı bir kadın, gelini L.K. ile sokakta yürürken, iddiaya göre kendilerini sözlü taciz eden R.D. adlı erkeği tabancayla omzundan ve... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T06:48+0300
2023-02-27T06:48+0300
türkiye
diyarbakır
kadın
taciz
silah
yaralama
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Diyarbakır'daki olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde yaşandı.N.G., gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre yanlarına gelen R.D. tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine evine giden N.G., yanına aldığı tabanca ile dolaşırken, taciz şüphelisiyle karşılaştı. Çantasından silahı çıkaran N.G.'nin açtığı ateş sonucu R.D., omzuna ve bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Vurulan taciz şüphelisi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, o anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı R.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. N.G. ise tabancayla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. N.G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde vurduğu kişinin kendisi ile gelinini sözlü olarak taciz ettiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
türkiye
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diyarbakır, kadın, taciz, silah, yaralama
diyarbakır, kadın, taciz, silah, yaralama

Diyarbakır'da bir kadın, geliniyle birlikte tacizine uğradığı adamı vurdu

06:48 27.02.2023
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Diyarbakır'da N.G. adlı bir kadın, gelini L.K. ile sokakta yürürken, iddiaya göre kendilerini sözlü taciz eden R.D. adlı erkeği tabancayla omzundan ve bacağından vurdu. Taciz şüphelisi tedavi altına alınırken, N.G. ise polis merkezine götürüldü.
Diyarbakır'daki olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde yaşandı.
N.G., gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre yanlarına gelen R.D. tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine evine giden N.G., yanına aldığı tabanca ile dolaşırken, taciz şüphelisiyle karşılaştı. Çantasından silahı çıkaran N.G.'nin açtığı ateş sonucu R.D., omzuna ve bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Vurulan taciz şüphelisi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, o anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı R.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. N.G. ise tabancayla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. N.G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde vurduğu kişinin kendisi ile gelinini sözlü olarak taciz ettiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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